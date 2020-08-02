Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, elektrik direğine çarptı. Sürücü Aykut Demirtaş (23) hayatını kaybetti, Mert Çatak(23) ağır yaralandı.

Kaza, dün Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi üzerinde yaşandı. Aykut Demirtaş'ın kullandığı 07 HPD 58 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Aykut Demirtaş ile arkasında oturan Mert Çatak, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Aykut Demirtaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Mert Çatak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-08-02 10:31:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.