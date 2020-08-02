Yüzmek için kanyona giren genç hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzmek için kanyona giren genç hayatını kaybetti

İHA

Yüzmek için kanyona giren genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Ahmetler Kanyonuna giden genç, boğularak yaşamını yitirdi. Gencin cesedi Jandarma SAK ekiplerince sudan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki Abdulmuttalip Şaşmaz, Manavgat’tan arkadaşlarıyla birlikte 35 kilometre mesafede bulunan Ahmetler Kanyonuna gitti. Kanyonda bir süre arkadaşlarıyla yüzen Abdulmuttalip Şaşmaz, suyun derin olduğu bir yerde bir anda ortadan kayboldu. Şaşmaz’ı aramalarına rağmen bulamayan arkadaşları 112’yi arayarak arkadaşlarının kanyonda yüzerken kaybolduğunu bildirdi.
Olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Antalya’dan gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi (SAK) kanyonda boğulan genci bularak çıkardı.
Abdulmuttalip Şaşmaz’ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı Acı verici dikenleriyle suyun altında kayalık alanlarda çoğalıyorlar Konyaaltı Sahili varyant altı yaklaşık 10 metrede ve kayalık alanda uzun dikenli deniz kestaneleri görüntülendi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Adeta bir kirpi gibi çok hızlı yer değiştirebiliyor" "Zehirli dikenleri var, öldürücü değil ancak acı vericidir, özellikle kayalık bölgelerde çoğalım devam ediyor" "Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz"
YEREL HABERLER Uzmanından zehirli deniz kestanesi uyarısı Acı verici ...
Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz bebek'
YEREL HABERLER Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz ...
Muratpaşa Belediyespor’a sponsor desteği
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor’a sponsor desteği
Antalya'da denize giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da denize giren genç boğuldu
Alanya’da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, ...
Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Arkadaşlarıyla gece denize giren Muhammed boğuldu
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla gece denize giren Muhammed boğuldu
Aşırlı Adası'nın sahipleri, dağ keçileri
YEREL HABERLER Aşırlı Adası'nın sahipleri, dağ keçileri
Ejder meyvesine, üreticinin talebi artıyor
YEREL HABERLER Ejder meyvesine, üreticinin talebi artıyor
Alanya’da gezi teknelerine yönelik denetim
YEREL HABERLER Alanya’da gezi teknelerine yönelik denetim
Kılıçdaroğlu, bayram tatili için Antalya'da
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, bayram tatili için Antalya'da
Denizde boğulan kişi sanıldı, yaralı caretta çıktı
YEREL HABERLER Denizde boğulan kişi sanıldı, yaralı caretta çıktı
Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi Cankurtaranların güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtığı caretta carreta ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi Ekolojik Araştırma Derneği tarafından alınan caretta caretta, Belek’teki rehabilitasyon merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta ...
Kaş’ta protokol bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaş’ta protokol bayramlaştı
Ukraynalı turist, otelden ayrılacağı gün ölü bulundu
YEREL HABERLER Ukraynalı turist, otelden ayrılacağı gün ölü bulundu
Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, Antalya denize döküldü 29 dereceye yükselen deniz suyu sıcaklığının 30 derecelik hava ve yüzde 77'lik nemle birleştiği dünyaca ünlü sahilde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, ...
Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi bebeğiyle buluştu Anne Derya Sert, maskeli şekilde bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi bebeğiyle ...
Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu
YEREL HABERLER Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu
Antalya'da piknik alanları doldu
YEREL HABERLER Antalya'da piknik alanları doldu
Antalyaspor'un skorerleri
YEREL HABERLER Antalyaspor'un skorerleri
Alanyaspor'un futbolcuları kapış kapış gidiyor
YEREL HABERLER Alanyaspor'un futbolcuları kapış kapış gidiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
YEREL HABERLER Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
'Trafik cezalarına af gelsin' paylaşımından saatler sonra kazada hayatını kaybetti Ehliyetsiz motosikletle cipin altına giren genç kurtarılamadı, geriye ibret dolu paylaşımı kaldı
YEREL HABERLER 'Trafik cezalarına af gelsin' paylaşımından saatler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X