Kaymakam Çimşit'ten şehit ailelerine bayram ziyareti

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kurban Bayramı sebebiyle İlçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Asteğmen Onur Alpaslan, ilçe Jandarma Karakol Komutanı Salih Dağdelen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk’te hazır bulundu.

Kaymakam Çimşit, İmrahor Mahallesinde bulunan Şehit Sefa Taş, Şehit Salih Papil, Uzunoluk mahallesinde Şehit Tuncay Arslan, Küçükköy mahallesinde Şehit Adem Yörük ve Aşağıpazar mahallesinde bulunan 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun ailelerini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında şehit aileleri ile sohbet eden Kaymakam Çimşit, “Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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