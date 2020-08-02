

Ahmet ACAR/ELMALI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, yıldırım isabet eden sürüdeki 40 koyun öldü, 10'u yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zümrutova Mahallesi Çayır mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışın ardından Ahmet Arnaz'a ait koyun sürüsü yakındaki bir ağacın altına saklandı. Bir süre sonra ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu sürüdeki 40 koyun öldü, 10'u yaralandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bir yetkili olay yerine gelerek tutanak tuttu.

Mal sahibi Ahmet Arnaz, "Allah'tan geldi yapacak bir şey yok" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Ahmet ACAR

2020-08-02 19:04:41



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