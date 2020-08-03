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Otellerde koronavirüs önlemlerinin israfı önlemesi bekleniyor

DHA

Otellerde koronavirüs önlemlerinin israfı önlemesi bekleniyor


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki salgın sonrası yeniden faaliyete geçen otellerde uygulanan Covid-19 önlemleri, israfın azalmasında da önemli oldu. Önceden tabaklarını kendileri dolduran misafirler, normalleşme döneminde cam bölmeyle kapatılan noktalarda yemeklerini otel görevlilerinden almaya başladı. Otelde ailesiyle tatil yapan Emine Durdu Şahin (11), israfın azaldığını gözlemlediğini söyleyerek, "Geçen senelerde çok fazla yemek israf ediliyordu" dedi. Aşçıbaşı Bahri Kurt ise misafirlerin yemek alışkanlıklarında fazla bir şeyin değişmediğini anlattı.
Dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgınının ardından turizm sektöründe konaklama tesisleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Birçok tesis hala kapalı durumda bulunurken, bazılarında tatilciler ağırlanmaya başlandı. Covid-19'un ardından 'yeni normal' diye adlandırılan dönemde turistik tesislerde en önemli konulardan biri sosyal mesafe olarak belirlendi. Otellerde tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu bütün alanlarda sosyal mesafe uyarıları dikkati çekerken, tesislerin restoranlarında yeni normal kuralları uygulanıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde geçen yıllarda uygulanan 'her şey dahil' sisteminde, açık büfe uygulaması yeni normal kurallarıyla birlikte değişikliğe uğradı. Restoranlarda masalardaki örtüler tamamen kaldırılırken, her misafirin ayrılmasından sonra masa ve sandalyeler görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Geçen yıllarda yerli ve yabancı turistler büfelerde kendileri istedikleri kadar yemek alırken, 'yeni normal' kurallarıyla birlikte yiyeceklere dokunamıyorlar. Personel tarafından yiyecekler tatilcilere verilirken, bu durumla birlikte otellerde israfın da kısmen önlendiği belirtildi.
'TATİLCİLER YEMEKLERDEN UZAKLAŞTIRILDI'
Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı otelin aşçıbaşı Bahri Kurt, 'yeni normal' denilen döneme herkesin alışması gerektiğini belirterek, "Bu duruma alışmak hem personelimiz hem de misafirlerimiz açısından ilk başlarda oldukça zor oldu. Ama şimdi herkes alıştı. Büfeler tamamen camla kapatıldı ve tatilciler yemeklerden uzaklaştırıldı. Şimdi bizim arkadaşlarımız, misafirlerimiz ne kadar isterse o kadar yemek veriyor. Eskiden olduğu gibi herkesin bütün yiyeceklere, yiyeceklerin olduğu 'reşo' denilen kapalı kaplara dokunmasının önüne geçildi" dedi.
'BUNA BİZ DE ALIŞACAĞIZ, SİZ DE ALIŞACAKSINIZ'
Otel açtıktan sonra ilk önceleri bazı misafirlerin yemekleri kendilerinin almak istediğini ancak buna izin vermediklerini söyleyen Kurt, "Bizzat benim şahit olduğum bir olay, bir misafirimiz ısrarla kendisi almak istedi. Ancak biz vermedik ve 'Yeni dönemde kurallar bu şekilde. Buna biz de alışacağız, siz de alışacaksınız' dedik. Yeni gelen misafirlerimizin ilk başta büfeye konulan camdan dolayı tepkisi oluyor ama sonra onlar da alışıyor. Şimdi misafirlerimiz hangi yemekten ne kadar isterse ondan veriyoruz" diye konuştu.
'ALIŞKANLIKLARDAN VAZGEÇEMİYORUZ'
Tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin geçen yıllarda çok yemek aldığına ve yemekleri yemedikleri için israf olduğuna yönelik özellikle sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati çeken Bahri Kurt, şunları söyledi:
"Şu ana kadar benim gözlemlediğim çok fazla bir değişiklik olmadı. Kısmen azalma olmuştur ama yemekleri bizim arkadaşlarımızın vermesine rağmen, 'doldur, doldur' diyerek tabaklarını dolduruyoruz. Yine ziyan oluyor. Alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz."
Mutfaklarda en önemli konunun hijyen olduğunu anlatan Kurt, "Mutfaklar, doğası gereği daha önceden de hijyen kurallarının maksimum uygulandığı yerlerdi. Yeni normal döneminde buna daha fazla dikkat ediyoruz. Misafirlerin görmediği arka kısımlarda bile artık personellerimiz, işe başlarken, ateşleri ölçülüyor ve sürekli olarak maske takıyor" dedi.
'MİSAFİR MASADAN KALDIRILDIKTAN SONRA MASALAR DEZENFEKTE EDİLİYOR'
Otelin restoran şefi Ferdi Coşkun, çalışanlara Covid-19 konusunda eğitim verildiğini, salgınla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini otel açılmadan önce anlattıklarını belirterek, "Restoranda bulunan masa ve sandalyeler sosyal mesafeye göre yeniden yerleştirildi. Masa üzerinde bulunan örtüler kaldırıldı. Çatal ve bıçaklar hijyenik olarak paketli olarak servis ediliyor. Masalarda örtülerimiz vardı, onları kaldırdık. Artık misafir masadan ayrıldıktan sonra boşlar toplandıktan sonra masalar dezenfektanla siliniyor" diye konuştu.
'ÇOK FAZLA YEMEK İSRAF EDİLİYORDU'
Otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Emine Durdu Şahin, israfın azaldığını gözlemlediğini söyleyerek, "Geçen senelerde çok fazla yemek israf ediliyordu. Bu sene yine var ama geçen yıllara göre daha iyi. Geçen senelerde masaların üzerinde yemek dolu oluyordu. Bazıları ısırılmış, bırakılmış veya hiç yenmemiş yiyecekler oluyordu. Bu yıl masaların yüzde 20 kadarı böyle ama bu sefer geri kalanı çoğu bitmiş durumda" dedi.
'İSRAF KONUSUNDA DA ÇOK ETKİLİ OLDU'
Geçen hafta evlenen Fatih Doğan Koca ve Kübra Koca çifti, balayı için geldikleri otelde uygulanan Covid-19 kurallarından çok memnun olduklarını söyledi. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Fatih Doğan Koca, daha önce konaklama tesislerinde çok fazla etkinliğe katıldıklarını ve Covid-19 öncesinde özellikle 'sosyal mesafe' diye bir uygulamanın olmadığını söyledi. Restoranlarda uygulanan yeni sistemin çok iyi olduğunu belirten Koca, şunları söyledi:
"Restoranlarda herkesin eli yemeklere değmiyor. Personeller maskeli bir şekilde insanlara yemeklerini veriyor. Bu anlamda çok iyi. Bizim insanımız da kimsenin olmadığı zaman 'her şeyi alayım' diye bir düşünce var. Özellikle aç geldiğinde tabağı doldurmayı marifet zannediyorlar. Ama şimdi garsondan veya servis elemanından istediğimizde yiyebileceğimiz ölçüde istiyoruz. Mesela, 2 dilimse 2 dilim, 3 dilimse 3 dilim alıyoruz. Ama açık büfe olduğu zaman tabağı her geçen dolduruyordu. Özellikle israf konusunda da çok etkili oldu. Yiyeceğimiz kadarını istiyoruz. Mesela şimdi gittiğinizde 'bana 3 tane balık ver' diyemezsiniz. Ama önceden 3 balığı tabağa alıyordunuz."
Matematik öğretmeni Kübra Koca da yeni dönemde özellikle sosyal mesafe hijyen konusunda yapılanların çok iyi olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-08-03 08:20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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