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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılarık’ta yenileme çalışmaları başladı

İHA

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayasıyla ertelenen Kızılarık Mahallesi cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Kızılarık’ta yenileme çalışmaları başladı

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayasıyla ertelenen Kızılarık Mahallesi cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgını dolayasıyla ertelenen cadde ve sokak yenileme çalışmaları, devam ediyor. Dutlubahçe ve Konuksever mahallelerinde tamamlanan çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kızılarık’ta çalışmalara başladı.
Çalışmalar kapsamında bölgede yeni açılan yollar sıfırdan asfaltlanırken diğer cadde ve sokaklarda da eski asfalt kazınarak kaldırılıyor ve hemen ardından sıcak asfaltla kaplanıyor. Kızılarık’ta çalışmaların Ağustos’un 3’üncü haftasında tamamlanması planlanıyor.
Çalışmaların devam ettiği Kızılarık Mahallesi’nin 20 bin 162 nüfusu bulunuyor. Toplam 21 bin 718 metre yol ağı bulunan mahallede geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla 15 bin 216 metre uzunluğunda cadde ve sokak yenilendi. Bu çalışmalar sırasında 26 bin 515 ton asfalt kullanıldı. Mahallede yenilenmemiş cadde ve sokağın kalmayacağı son çalışma ise 5 bin 26 metreyi kapsıyor. Bu çalışma sırasında 7 bin 720 ton sıcak asfalt kullanılacak. Mahallede 1476 metrelik cadde ve sokak ise ciddi tahribat olmadığı için yenileme programına alınmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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