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Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli Hamzeh'in babası: Tuttum ama kurtaramadım

DHA

Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli Hamzeh'in babası: Tuttum ama kurtaramadım


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Suriye uyruklu Hamzeh Hamamı'nın (13) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, "Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü.
Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, dün 4 çocuğuyla Salda Gölü'ne geldi. Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hamzeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hamzeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıçlar, yaptıkları aramalar sonucu Hamzeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, gözyaşlarını tutamadı. 4 çocuğuyla birlikte yüzdüğü sırada Hamzeh Hamamı'nın gözden kaybolduğunu anlatan Muhammed Hamamı, "Taban çamurdu. Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" dedi. 
Hamzeh Hamamı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-03 11:44:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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