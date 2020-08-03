Baba ve kızı çayda boğularak hayatını kaybetti Çaya düşen 9 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen baba ile kızı, boğularak hayatını kaybetti

Antalya’da çaya düşen 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi Aksu Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serada çalışan Suriye uyruklu Abdulbased Zaher (40), iş çıkışında kızı Doğa (9) ile Aksu Çayı kenarına gelerek yürüyüşe çıktı. Bu sırada Doğa Zaher dengesini kaybederek çaya düştü. Baba Abdulbased Zager de kızını kurtarmak için suya girdi. Çayda sürüklenen baba ve kızı, bir süre sonra çevredekiler tarafından çaydan çıkartıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba ve kızın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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