Genç kadının sır ölümünde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı dövdüğünü itiraf etti Gözaltına alınan erkek arkadaşının “Alkollüydük, dövdüm” dediği öğrenildi 30 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

Antalya'da, evinde ölü bulunan Hatice Şimşek’in (30), gözaltına alınan birlikte yaşadığı erkek arkadaşının emniyetteki ifadesinde, ‘Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım” dediği öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olay, dün 1530 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşandı. Adreste 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.’nin, evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü gözlendi.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.’nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden Gökhan Ç.’nin, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Hatice Şimşek’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Gökhan Ç.'nin ise polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.