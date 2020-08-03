'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (2)

CENAZEYİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR
Antalya'da, 'düştü' diyen sevgilisi Gökhan Ç. tarafından dövülerek, öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice Şimşek'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, Şimşek'in cenazesini gözyaşları içinde aldı. Hatice Şimşek'in cenazesinin, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-03 14:00:00
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