POYD Başkanı Atmaca: Bayram can suyu oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'daki otellerin yerli turistin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, "Talep beklediğimiz gibi gerçekleşti. İç pazar beklenen ilgiyi gösterdi. Kurban Bayramı´nda otellerimizin büyük bölümü doldu. İyi bir bayram geçirdik. Can suyu oldu" dedi. Kente tatile gelenler ise devletin ve otellerin uyguladığı pandemi kurallarından memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin turizm kentlerinden Antalya, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerli tatilcilerin Antalya'ya ilgisi turizmcilerin beklediği yönde oldu. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Antalya'nın bayramda yoğun Türk misafirle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ülkay Atmaca, "Talep beklediğimiz gibi gerçekleşti. Sahil fotoğraflarından göreceğimiz gibi Konyaaltı sahili başta olmak üzere bütün sahiller tıka basa doluydu. Bugün yavaş yavaş misafirlerimiz dönmeye başlıyor. İç pazar beklenen ilgiyi gösterdi. Kurban Bayramı´nda otellerimizin büyük bölümü doldu. İyi bir bayram geçirdik. Can suyu oldu" dedi.

'DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ'

1 Haziran'daki normalleşme sürecinde de Türk misafirlerle yola çıkıldığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "2 hafta önce Ukrayna uçaklarımız başladı. Bundan bir hafta sonra kısıtlı da olsa Rus uçakları başladı. Ayın 10'u itibarıyla Rus uçakları başladığında daha iyi bir sezon geçireceğiz. Tatile gelen misafirlerimiz pandemi sürecinde bize mümkün olduğunca yardımcı oldu. Sosyal mesafenin korunması, yiyecek içecekle temasın bizim tarafımızdan yapılmasıyla ilgili bütün önlemlere riayet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu pandemi sürecindeki sistemi otellerde uygulamak için uğraşıyoruz. Herkes sağlığın ne kadar önemli olduğunu bildiği için bize destek verdi, yaptığımız sisteme ayak uydurdular ve mutlu gittiler" diye konuştu.

'EĞLENİYORUZ, GÜLÜYORUZ'

Ankara Polatlı'dan Antalya'ya tatile gelen İlker Kozak, "3 gün oldu buraya geleli. Bayramda burada olmak daha güzel. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Pandemi sürecine dikkat ederek tatilimizi geçiriyoruz. İnsanların tedirgin olacağı hiçbir şey yok. Kafalarında soru işareti olmasın. Biz de buraya soru işaretleriyle geldik ama inanın buraya geldiğimizde sosyal mesafe kuralları, devletimizin aldığı tedbirler, otellerimizin aldığı tedbirler bence çok yerinde. Gönül rahatlığıyla her şeyimizi yapıyoruz. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın" dedi.

'TATİLİMİZ ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'

Ankara'dan gelen Ebru Beyoğlu da şöyle dedi:

"Tatile gelirken aklımızda birkaç soru işareti vardı. Yolculuğumuz esnasında ve buraya geldiğimizde bu soru işaretleri silindi. Yolculuğumuz olsun, otelimiz olsun, temizlik ve hijyen kurallarına uyuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tatilimiz çok güzel geçiyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Bütün kurallara uyuluyor, mesafe kuralı olsun, hijyen kuralı olsun hepsine uyuluyor. Biz çok memnun kaldık."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-03 15:15:38



