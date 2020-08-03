Kurban payı dağıtırken kaza yapıp, öldü

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kurban payı dağıtmak için yola çıkan Murat Özberk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yolun 3 metre altında kalan bahçeye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde yaşayan Murat Özberk, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi günü kurban kesti. Ardından da kurban paylarını dağıtmak için arkadaşına ait 07 KBD 17 plakalı otomobille yola çıktı. D400 Karayolu'ndan Kemer-2 girişine gelen Özberk, sapakta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil,

yoldan 3 metre altta kalan bir işletmeye ait bahçeye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 3 çocuk babası Murat Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan Özberk'in cansız bedeni, ailesine teşhis ettirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-08-03 16:00:44



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