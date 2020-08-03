'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (3)

TUTUKLANDI
Antalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çınar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-03 20:06:09
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