'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (4)

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ABLASI DA TUTUKLANDI

Antalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Çınar'ın ablası Ümran Çınar da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ümran Çınar da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ümran Çınar'ın tutuklanma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-03 21:13:02



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