Antalya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; otomobil sürücüsü Ferhat Çakır (41) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, KorkuteliFethiye yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Çakır'ın kullandığı 07 RE 961 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cemil Duran yönetimindeki 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin'in kullandığı 07 GGD 49 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada sürücüler Ferhat Çakır ve Cemil Duran ile Orhan Çetin'in aracındaki Saadet Çetin yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Ferhat Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Duran ve Saadet Çetin ise ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Korkuteli Belediyesi'nde personel olduğu öğrenilen Ferhat Çakır'ın cansız bedeni, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-08-04 11:56:44



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