Gündoğmuş Köprülü yayla yolunda stabilize çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ile Alanya ilçelerini birbirine bağlayan Köprülü yayla yolunda stabilize yol çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Köprülü mahallesi yayla yolunda, genişletme çalışması yapıyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler aynı zamanda şarampol temizliği yapıyor. Ekipler ocaktan getirdikleri malzemeyi greyderle yola sererek silindir ile sıkıştırıyor. 5 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmaların ardından asfalt kaplama çalışmaları başlayacak.

Bölge sakinleri, Alanya Taşatan yayla yoluna bağlandığı için Gündoğmuş ile Alanya arasında önemli bir bağlantı yolu olan Köprülü yayla yolunun ana yol ile kıyaslandığında çok daha kısa olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığına dikkat çekti.

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