Antalya’da korkutan orman yangını

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Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına 4 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edilerek, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Pınargözü Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına 4 arazöz, 2 helikopter, 4 teknik eleman ve 20 orman işçisi müdahale etti. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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