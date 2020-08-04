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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda 64 bin kişi ağırladı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Tophane Çay Bahçesi ile Kadınlar Plajı bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince sosyal tesisler 64 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda 64 bin kişi ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Tophane Çay Bahçesi ile Kadınlar Plajı bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince sosyal tesisler 64 bin kişiyi ağırladı.
Bayram tatilini Antalya’da geçiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde keyifli bir bayram geçirdi. Sosyal Tesisler bayram boyunca kesintisiz hizmet vererek misafirlerini en iyi şekilde ağırladı.
Zirvede bayram keyfi
Antalya’nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Pandemi önlemleri kapsamında hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı Tünektepe Teleferik Tesisi 7 bin kişiyi ağırladı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci teleferiğe binerek şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi.
Mesire alanları piknikçilerle doldu
ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya'nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da Kurban bayramı tatilinde piknikçilere hizmet verdi. Doğası, denizi ve yeşiliyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları piknikçilerle doldu. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 40 bin, Topçam Mesire alanı ise 10 bin kişiye hizmet verdi.
Tophane çay bahçesine ve kadınlar plajına büyük ilgi
Doyumsuz Kaleiçi ve deniz manzarası ile Antalyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelen Tophane Çay Bahçesi de bayram tatili boyunca 5 bin kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da bayram tatilinde misafirlerine kontrollü ve konforlu deniz keyfi sundu. Kadınlar Plajı 2 bin tatilciye hizmet verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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