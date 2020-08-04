İngiliz Nigel, Müslüman olup, Naci adını aldı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İngiliz Nigel Arthur (24), Müslüman oldu. 'Naci' adını alan İngiliz, "İslamiyet'i uzun yıllardır araştırıyordum. Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve Allah'a inanıyorum. Artık bir Müslümanım" dedi.
Alanya'da yaşayan avukat Fehime Çekiç ile evlenecek olan İngiliz Nigel Arthur, Müslüman olmaya karar verdi. Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan nezaretinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Arthur, 'Naci' adını aldı. Müftü İhsan İlhan, Arthur'a Kur'an-ı Kerim ve meali ile İslam dinini anlatan kitaplar hediye etti. Finansal denetçi olan Arthur, "İslamiyet'i uzun yıllardır araştırıyordum. Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve Allah'a inanıyorum. Artık bir Müslümanım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-08-04 17:25:58
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