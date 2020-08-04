Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı (2)

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Ekip sayısının artırılarak 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri, dozer, kepçe ve 35 söndürme personeliyle müdahale edilen sarp kayalık bölgedeki yangına müdahale güçlükle yapılabildi. Soğutma çalışmaları başlatılan yangının 3 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-08-04 18:26:03
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