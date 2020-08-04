Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenleyen Ali Yağcı´nın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ali Yağcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Yağcı´nın 20 ayrı suçtan da sabıkası olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-04 21:46:15



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