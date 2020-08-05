Antalya'da otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı



Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında AksekiAntalya yolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Bekir Sözeri (61) yönetimindeki 42 R 9042 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selahattin Gök (56) idaresindeki 07 HBC 38 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada Bekir Sözeri ile araçta bulunan eşi Şerife Sözeri, kayınvalidesi Muradiye Yalman ve kayınpederi İbrahim Yalman ile diğer aracın sürücüsü Selahattin Gök ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye gönderildi. Yaralılardan İbrahim Yalman, Manavgat Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2020-08-05 00:15:11



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