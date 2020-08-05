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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı

DHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yorgunluğunu atmak ve bayram tatili için geldiği Antalya'dan bu sabah ayrılarak İstanbul'a gitti.
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak, 6'ncı kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya geldi. Otelde tatilini geçiren Kılıçdaroğlu, bugün FraportTAV Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçtu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Kılıçdaroğlu'nu havalimanında uğurladı.DHA-Politika Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-08-05 10:57:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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