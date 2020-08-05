Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı

DHA

Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı


Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve kentin limanı olan Andriake Antik Kenti'nde 12'nci yıl yaz dönemi kazıları başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Antalya Valiliği ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle süren kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik tarafından yürütülüyor. 2009 yılında başlayan kazıların bu yıl 12'nci yılı. Kazıların bu yılki bölümünde Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden 16 kişilik bilim insanı ve arkeoloji öğrencisiyle Antalya Valiliği'nin 'Toplumsal Destek Projesi' kapsamında sağladığı 20 kişi katılıyor. Kazılar bu yıl 3 ay sürecek.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Kazıların bu yılki bölümünde 12 yıl önce yaptığımız uzun vadeli kazı programı çerçevesinde, Likya bölgesinin en büyük ve ayakta kalan en önemli Roma tiyatrosu olan Myra Antik Kenti Tiyatrosu'nda başladık. Tiyatronun yarım kalan sahne binasındaki yarım kalan kazıları tamamlayacağız. Öncelikle orkestra bölümünü tamamlayarak, işlevini yerine getirecek bir konumda olacak şekilde restore edeceğiz. Andriake Liman Kenti'ndeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nin yer aldığı granaryumun önündeki kazılmamış alanları kazacağız. Yine aynı yerdeki işliklerde çalışacağız. Zaman ve kaynak olursa agoranın önündeki gümrük bölgesini kazacağız. Yine Likya Uygarlıkları Müzesi'nin gezi güzergahındaki dolaşım alanında kazılmamış ve onarılmamış hiç yapı kalmaması için çalışacağız. Şu ana kadar bu bölgedeki ana yapıların yüzde 85'ini kazdık ve onardık. Kalan yüzde 15'i bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının yanında restorasyon, konservasyon, arşivleme, depolama ve araştırma çalışmalarına da devam edeceğiz" diye konuştu.
TARİHİ M.Ö. 5'İNCİ YÜZYILA KADAR DAYANIYOR
12 yıldır kazıların yürütüldüğü Myra Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar dayanıyor. Likya Birliği'nin 3 oy hakkına sahip 6 büyük kentinden biri olan Myra, tarihte bugünkü Demre Çayı'nın batısında o zamanki adıyla 'Myros Çayı' ile denize bağlantısını sağlıyordu. Myros Çayı kanalının diğer yanındaki Andriake Limanı ile bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi. Myra Antik Kenti özellikle döneminin şaheseri olan Likya dönemi kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve Bizans dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi ile ünlü. M.S. 2'nci yüzyıldan itibaren büyük bir gelişmeye sahne oldu. Bizans döneminde Myra Antik Kenti, dini yönden olduğu kadar, idari yönden de önde gelen şehirlerden biri oldu. Günümüze dek ulaşan ününü, Aziz Nikolaos'un M.S. 4'üncü yüzyılda şehrin başpiskoposu olmasına, ölümünden sonra da aziz mertebesine ulaşıp, adına kilise yapılmasına borçlu. M.S. 5'inci yüzyılda Likya eyaletinin başkenti olan Myra Antik Kenti, St. Paul ve arkadaşlarının uğradıkları şehir olarak Hristiyanlıkta özel önem taşıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-08-05 11:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı
YEREL HABERLER Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda ...
Kaş'ta 11 km'lik yolda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kaş'ta 11 km'lik yolda asfalt çalışması
Almanya'nın seyahat kararına, turizmcilerden ilk tepki POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “Yoğun bir Alman turist bekliyoruz” "Almanya Antalya’yı, Antalya’da Almanları çok özledi”
YEREL HABERLER Almanya'nın seyahat kararına, turizmcilerden ilk ...
Tatilinin son günü boğuldu
YEREL HABERLER Tatilinin son günü boğuldu
Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: ...
"Bu da bizim ayıbımız" deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti Tatilcileri denizden çıkan cenaze bile durduramadı Sara hastası genç tatilinin son gününde denizde boğularak can verdi
YEREL HABERLER "Bu da bizim ayıbımız" deyip kayda girdi, yaşananlara ...
'Altın kızlar'dan 'kadına şiddete hayır' mesajı
YEREL HABERLER 'Altın kızlar'dan 'kadına şiddete hayır' mesajı
Tahtalı Dağı'nın zirvesi, 1 ayda 15 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Tahtalı Dağı'nın zirvesi, 1 ayda 15 bin kişiyi ...
Antalya'da otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı
Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı (2)
YEREL HABERLER Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı (2)
Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya ...
Alanya’da otomobildeki 2 çocuğu kaçırma girişimi Kaçırma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı Akli dengesi yerinde olmadığını savunan olayın şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da otomobildeki 2 çocuğu kaçırma ...
Antalya'da araca sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da araca sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı (2)
YEREL HABERLER Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı (2)
Silahlı baskın olayında eczanenin sahibi dehşet anlarını anlattı Eczane sahibi Ayşe Baygut: “Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı” “Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlatıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş” Pompalı tüfekle eczaneye saldıran şüpheli, daha önce de taşlamış
YEREL HABERLER Silahlı baskın olayında eczanenin sahibi dehşet ...
Otel mühürlenince çalışanlar eylem yaptı, sahibi benzinle direndi
YEREL HABERLER Otel mühürlenince çalışanlar eylem yaptı, sahibi ...
Antalya’da şüpheli çanta paniği Bomba imha uzmanı tarafından incelenen valizden atık poşet ve bir adet kullanılmış maske çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da şüpheli çanta paniği Bomba imha uzmanı ...
İngiliz Nigel, Müslüman olup, Naci adını aldı
YEREL HABERLER İngiliz Nigel, Müslüman olup, Naci adını aldı
Pompalı tüfekle eczanenin içerisine girerek, rastgele ateş etti Eczanede yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eczanenin içerisine girerek, rastgele ...
Motorlu kuryenin navigasyondan adrese bakması pahalıya patladı Pizza siparişini götürmek için cep telefonundan gideceği adrese bakan kuryeye, kırmızı ışıkta geçme, trafikte cep telefonu kullanma ve kimlik ibraz etmediğinden dolayı 834 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Motorlu kuryenin navigasyondan adrese bakması ...
İngiliz Nigel, Müslüman olup, Naci adını aldı
YEREL HABERLER İngiliz Nigel, Müslüman olup, Naci adını aldı
Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı/ Ek fotoğraflar
Cipin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Cipin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X