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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da trafik çalışmaları devam ediyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Trafik ve sinyalizasyon ekibi, Alanya'nın farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler trafik levhası yenileme, delinatör ve boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Alanya’da trafik çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Trafik ve sinyalizasyon ekibi, Alanya’nın farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler trafik levhası yenileme, delinatör ve boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Alanya genelinde trafik levhası çalışmasını büyük ölçüde tamamlayan Alanya Hizmet Birimi trafik ve sinyalizasyon ekibi ilçe merkezi ve trafiğin yoğun olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Merkez’de Hacet ve Mola kavşaklarında trafik uyarı işareti ve levha çalışması gerçekleştiren ekipler, 25 metrelik yol, dolmuş durağı ve Çimen Oteli Kavşağında trafik levhası yenileme ve delinatör çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler, Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarlarındaki sinyalizasyonlarda boyama işlemini tamamlarken, aynı zamanda 25 metrelik yol başta olmak üzere diğer cadde ve sokaklardaki sinyalizasyon direklerini boyama çalışmalarını sürdürecek. Cuma Pazarı yanındaki dolmuş durağında ise otobüslerin giriş ve çıkışlarını engelleyen ve hatalı parkların önüne geçmek için durak önleri ve yol kenarlarında delinatör montajı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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