Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur geliyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bugün 39 derece olan hava sıcaklığının 5 gün boyunca kademeli olarak 10 derece düşmesi beklenirken, pazar günü ise sağanak bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurt genelinde yarından itibaren düşmeye başlıyor. Mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da ise sıcaklık bugün 39 derece ölçüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığının 5 gün boyunca kademeli azalarak, pazar günü 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde hakim olması beklenen gök gürültülü sağanağın Antalya'da da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin kent merkeziyle birlikte 19 ilçede hakim olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-08-05 12:33:43



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