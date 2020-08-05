10 dakikada bütün iş yerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler Turizm bölgesindeki çanta mağazasında büyük yangın Yangında 2 milyon TL'lik maddi zarar oluştu

Antalya’nın turizm bölgelerinden Kundu’daki çanta ve valiz satan bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Alevlerin sardığı iş yerinde çalışanlar çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Küle dönen iş yerinde zararın 2 milyon liraya yakın zararın olduğu belirtildi.

Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu’daki İsmail Tunç’a ait çanta ve valiz satan iş yerinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çalışanlar eşyaları kurtarmak için çaba sarf etti. 5 yıldızlı otellere yakın bölgede çıkan yangında, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, iş yeri sahibi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İş yeri sahibinin kuzeni Abdullah Tunç, “Çantaların olduğu depodan bir anda alevler yayılmaya başladı. Toplam 1015 dakika olmadı bir anda yayıldı. Ne olduğunu anlayamadık. Eşyaları kurtarmaya çalıştık ama çoğunu kurtaramadık. Yaklaşık 1,5 milyondan fazla zararımız var. Kurtardığımız mallar 200 bin lirayı geçmez. Şu anda turizm zaten kötü, o yüzden bizi daha çok etkiledi. Kuzenimin iş yeri, mala gelsin cana gelmesin diyoruz ama mal da canın yongası. Yaralının olmaması en büyük tesellimiz” dedi.

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