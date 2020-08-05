Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi

DHA

Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi


Namık Kemal KILINÇBurcu MUTLUMithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ALMANYA Dışişleri Bakanlığı'nın Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıklaması, Antalyalı turizmcileri sevindirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilirken, tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmalarını da içerdiği ifade edildi. Almanya'nın Türkiye'de Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'ya seyahat kısıtlamasını kaldıracağı haberi Antalyalı turizmciler arasında sevinçle karşılandı.
'BU ÇOK İYİ BİR HABERDİ'
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Dün itibarıyla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızın uzun uğraşları sonucu Almanya pazarı, artık Türkiye için yeniden 'merhaba' dedi. Bu çok iyi bir haberdi. Zaten en son Almanya kalmıştı. Önce 1 Haziran'da normalleşme süreciyle birlikte Türk misafirlerle yola çıkmıştık. Akabinde, Ukrayna, Kazakistan ve en son İngiltere uçuşlarımız başlamıştı. Hollanda birkaç gün önce karantina endişesini kaldırdı. En son beklenen hatta bana sorarsanız geç kalmış bir konu olarak da Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırdığı için çok mutluyuz. Çünkü Almanya bu ülke için, bu şehir için çok önemli. Türk turizminin gelişmesinde Antalya'ya çok büyük etkisi oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, geçen sene Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla Alman var, Antalya'ya gelen 2,5 milyondan fazla Alman var. Ama şimdiki önceliğimiz sayılardan ziyade uçuşların başlaması ve kapalı olan tesisleri açmaya devam etmek. Çünkü 1 Haziran'daki süreçte de tesisler yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Rusya pazarıyla birlikte hareketlendi ve Kurban Bayramı ile beraber biraz daha fazla tesisimiz açıldı. Şimdi Almanya ile birlikte kapalı olan tesislerimiz açılsın, emekçi kardeşlerimiz işlerinin başına dönsünler. Çünkü 4-5 aydır evlerinde bekleyen insanlar var. Almanya'nın açılması sektör için çok önemli bir gelişme. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BUNLAR SON DERECE SEVİNDİRİCİ HABERLER'
Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Temmuz ayı içerisinde Ukrayna'nın, akabinde İngiltere'nin uçuşlarının başlamış olması daha sonra Ağustosun 8'i itibarıyla Polonya'nın ve 10'u itibarıyla Rusya'nın başlayacak olmaları ve dün gelen Almanya'nın Türkiye'ye yönelik 4 şehrimize seyahat uyarısını kaldırmış olması son derece sevindirici haberler. Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan. Tabii bundan sonraki süreçte bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamalar, sertifika süreci, genelgeye bağlı olarak yapmış olduğumuz uygulamaların çok doğru takip edilmesi ve ciddi olarak uygulanması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki seyahat uygulaması kaldırılmış ülkelerin daha sonra kapandığı da bir gerçek. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021'e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak" diye konuştu.
'PAZARLARIN DEVREYE GİRMİŞ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİYDİ'
İç pazarın yanı sıra, Rusya ve Almanya'nın en önemli pazarlardan ikisi olduğunu aktaran Başkan Sili, şunları söyledi:
"Bu süreçte buradan gelecek sayılardan ziyade pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi. Bu noktada da hakikaten çok ciddi çaba gösterildi. Konuyla alakalı başta Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu olmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ve paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bu konuyla alakalı olarak yine ciddi çaba gösteren sivil toplum kuruluşları, turizm profesyonelleri ve uygulamaları hakkıyla yerine getiren tesislerimizle işletmelerimiz ayrı bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu noktada her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
'ALMAN DOSTLARIMIZ E-POSTA YAĞMURUNA TUTTU'
Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Ukrayna'ya uçuşların daha önceden başladığını, Rusya'nın da aldığı karar uyarınca 10 Ağustos'ta başlamasının planlandığını belirterek, "Şimdi Almanya'nın da açılması, süreci olumlu etkiledi. Son günlerde Rusya ve Ukrayna'dan ülkemize ciddi anlamda rezervasyon geliyordu. Dünkü haber bizim açımızdan çok sevindirici. Almanya'dan tatile gelmeyi düşünenler bölgedeki otelleri aramaya başladı. Dün akşam itibarıyla Alman dostlarımız bizi e-posta yağmuruna tuttu; 'ne zaman geleceğiz, gelmek istiyoruz' diye. Eminim 2-3 gün içinde Alman tur operatörlerinin uçak sistemleri oturduktan sonra ciddi bir Alman misafir rezervasyonu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'HABER ÖZELLİKLE ALMANLARI ÇOK MUTLU ETTİ'
Antalya'nın ve Manavgat'ın özellikle Ruslar, Almanlar ve İngilizler tarafından çok sevildiğini anlatan Cengiz Haydar Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ruslar, Almanlar ve İngilizler ülkemizi çok seviyor. Güvenli olduğuna da inanıyorlar ama ülkeler arasındaki görüşmelerin bir an önce tamamlanmasını istediler. Biz, dostlarımızdan aylardır hem telefon hem de mail aracılığıyla mesajları alıyorduk; 'Ne zaman açılacak sizin bilginiz var mı?' diye. Dünkü güzel haber de özellikle Almanları çok mutlu etti. Biliyorsunuz bizim bölgemiz, ağırlıklı olarak Alman turistlerin tercih ettiği bir bölge. Son yıllarda Rusların da gözdesi oldu ama Almanlar her zaman yaz kış bizim bölgemize gelen misafirler. Eminim Alman misafirlerin gelmesiyle turizm sezonu da biraz daha uzayacak. Belki yılbaşına kadar, belki de salgınla ilgili bir problem olmazsa kış mevsiminde de eskisinden daha iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum."
'OTELLER KURALLARA GERÇEKTEN UYUYOR'
Covid-19 salgını nedeniyle otellerde tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığını vurgulayan MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, "Bölgemizde bulunan oteller kurallara gerçekten uyuyor. Bakanlığımız zaten çok sert bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Şu anda tesislerde tatil yapmak -ki ben bazı misafirlerimize söylüyorumnormal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli. Normal zamanlarda kalabalık nedeniyle dikkat edemediğimiz konulara bile şimdi çok aşırı şekilde dikkat ediyoruz. Personelimiz çok dikkatli, her türlü kurala uymaya çalışıyoruz. Onun için misafirlerimiz, normal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli tatil yapabilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Burcu MUTLUNamık Kemal KILINÇMithat ABAKAN
2020-08-05 14:52:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caretta caretta yavruları denizle buluştu Yuvadan çıkan yavru carettalar, zorlu yolculuğa başladı Carettaların yolculuğuna turistler de şahit oldu
YEREL HABERLER Caretta caretta yavruları denizle buluştu Yuvadan ...
Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı Çalışanlar masanın altına girip korunmaya çalıştı Daha önce taşla saldırdığı eczaneye pompalı tüfekle girip rast gele ateş etti
YEREL HABERLER Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan ...
Kepez’de kadın girişimciler bilgilendirilecek
YEREL HABERLER Kepez’de kadın girişimciler bilgilendirilecek
24 metre yükseklikten suya atlayan genç, yürekleri ağza getirdi Köprüden suya atlayan gence alkışlarla tezahürat ettiler
YEREL HABERLER 24 metre yükseklikten suya atlayan genç, yürekleri ...
Arkadaşlarının çabası genç adamın hayatta kalmasına yetmedi Konyaaltı sahilinde denize giren geç boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşlarının çabası genç adamın hayatta kalmasına ...
10 dakikada bütün iş yerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler Turizm bölgesindeki çanta mağazasında büyük yangın Yangında 2 milyon TL'lik maddi zarar oluştu
YEREL HABERLER 10 dakikada bütün iş yerini saran alevlerin arasından ...
Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor
YEREL HABERLER Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor
Eğitim Araştırma Hastanesi önü trafiğe kapanıyor
YEREL HABERLER Eğitim Araştırma Hastanesi önü trafiğe kapanıyor
İş yeri yangında kül oldu, 3 milyon TL zarar oluştu
YEREL HABERLER İş yeri yangında kül oldu, 3 milyon TL zarar oluştu
Mobil kuaför tırı Elmalı’da 331 vatandaşa hizmet verdi
YEREL HABERLER Mobil kuaför tırı Elmalı’da 331 vatandaşa hizmet ...
Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur geliyor
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur geliyor
Kepez’e 30 ağaçlı portakal bahçesi kazandırıldı
YEREL HABERLER Kepez’e 30 ağaçlı portakal bahçesi kazandırıldı
Alanya’da tropikal meyve kazanç kapısına dönüştü Alanya’da passiflora meyvesi üretilmeye başladı
YEREL HABERLER Alanya’da tropikal meyve kazanç kapısına ...
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Alanya’da trafik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da trafik çalışmaları devam ediyor
Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği turizmcileri umutlandırdı
YEREL HABERLER Antalya'da iç pazarda bayram hareketliliği ...
SKUT’tan Başkan Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER SKUT’tan Başkan Uysal’a ziyaret
Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci
YEREL HABERLER Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci
Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı
YEREL HABERLER Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı
YEREL HABERLER Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda ...
Kaş'ta 11 km'lik yolda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kaş'ta 11 km'lik yolda asfalt çalışması
Almanya'nın seyahat kararına, turizmcilerden ilk tepki POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “Yoğun bir Alman turist bekliyoruz” "Almanya Antalya’yı, Antalya’da Almanları çok özledi”
YEREL HABERLER Almanya'nın seyahat kararına, turizmcilerden ilk ...
Tatilinin son günü boğuldu
YEREL HABERLER Tatilinin son günü boğuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X