Caretta caretta yavruları denizle buluştu Yuvadan çıkan yavru carettalar, zorlu yolculuğa başladı Carettaların yolculuğuna turistler de şahit oldu

Antalya’da caretta carettaların yuvadan çıkıp denizle buluştuğu zorlu yolculuk başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Çıralı Sahili’nde koruma altına aldığı nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalar da yumurtadan çıkarak, denizle buluştu. O anlara turistler de şahit oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Çıralı Sahilinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kafesle koruma altına aldığı yuvadan çıkan caretta carettalar yumurtadan çıkarak denize ulaştı. Caretta carettaların yumurtadan çıkışına yardımcı olan, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, bize her türlü desteği sağlayacağını söylemişti. Alana gelerek bize bizzat katkı sağladı. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz. 5 Haziran’da gelerek ilk yuvayı kafeslemişti. 60 gün sonra yavru çıkışları başladı ve bugün de koruma altına alınan yavrular denizle buluştu” dedi.

Altunkaya, aynı zamanda yuvaları koruma altına aldığı sırada, Başkan Böcek’ten sahilde nöbet tutan gönüllüler için konteyner talebinde bulunduğunu ve talebin kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Altınkaya, “Gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın barınma sorunu vardı. Başkanımıza bunu illettik bize bir konteyner ev gönderdi. İçinde mutfağı, tuvalet ve banyosu olan bu konteynerde gönüllü arkadaşlarımız sabah kahvaltılarını, yemeklerini artık rahatça yiyebiliyor” diye konuştu.



O ana turistler de şahit oluyor

Almanya’dan Çıralı’ya tatil için gelen ve her sabah erken saatlerde sahile inerek caretta carettaların yumurtadan çıkışlarına şahitlik eden turistler de, “Her sabah carettaların yumurtadan çıkışlarına o muhteşem ana şahitlik ediyoruz” dedi.

Koruma altına alınan yumurtalardan carettaların çıkışını gözlemlemek için Çıralı’ya giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, “Yaklaşık 60 gün sonra yumurtadan çıkan yavrular denizle buluştu. Antalya’mızın eşsiz doğası üzerinde yaşayan canlılarımızı koruyarak yarınlarımızı güvence altına alabileceğimizin bilincindeyiz. Antalya’da turizmin sürdürülebilirliği ancak çevrenin ve çevreyi oluşturan tüm canlıların korunabilmesi ile mümkündür ”ifadelerini kullandı.

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