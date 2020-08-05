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Necati Topaloğlu'ndan Beldibi'ndeki imar açıklaması Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Beldibi Mahallesi’ndeki imar planlarıyla ilgili 160 itiraz var. Önümüzdeki haftalarda bakanlıktan randevu alacağız bu itirazlarla ilgili vatandaşı nasıl memnun edebiliriz diye bir çalışma yapacağız"

İHA

Necati Topaloğlu'ndan Beldibi'ndeki imar açıklaması Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Beldibi Mahallesi’ndeki imar planlarıyla ilgili 160 itiraz var. Önümüzdeki haftalarda bakanlıktan randevu alacağız bu itirazlarla ilgili vatandaşı nasıl memnun edebiliriz diye bir çalışma yapacağız"

Kemer Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında Beldibi Mahallesi’ndeki imar planlarıyla ilgili 160 itirazın olduğunu belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bakanlıktan randevu alarak, itiraz eden vatandaşları memnun etmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Kemer Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı öncesi kısa bir konuşma yaparak meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Necati Topaloğlu, herkesin geçmiş Kurban Bayramını kutladı.
Dünyada etkisini devam ettiren korona virüse karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Topaloğlu, Kemer’de otellerin yüzde 90’nının açıldığını ancak üç ana kurala uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Topaloğlu, Lise Caddesi’ndeki dükkanların yeniden dizayn edilme çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekerek, cadde esnafının da çok mutlu olduğunu kaydetti.
“Merkezin masrafları belediyemiz karşılıyor”
Kemer’e yakışır modern bir cadde oluşturduklarını anlatan Topaloğlu, “Kuzdere pazar yerinde çalışmalar devam ediyor. Arslanbucak ve Göynük mahallelerindeki pazar yerinin mimari çizimleri tamamlandı. Atatürk Parkı ihalesi tamamlandı. Bayramdan sonra şantiyeyi kuracaklarını söylediler. Burası da başlamak üzere. Ahmet Erkal Destek Eğitim Merkezindeki kursumuz faal durumda ve şu anda 60 öğrencimize destek veriyoruz. 11 öğretmenimizle el sıkıştık ve tüm masraflar belediyemiz tarafında karşılanıyor. Ana okulundan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini hazırladık ve okullar açıldığında teslim edeceğiz” dedi.
“Kemer sıkarak ilerlemek gerekiyor”
Beldibi Mahallesi’ndeki imar planları ile ilgili 160 itirazın olduğunu kaydeden Topaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Çıralı ve Tekirova mahallelerinde 18 uygulamasına geçmek üzereyiz. Beldibi mahallesinde yapılan itirazlar toplanıp imar planları üzerinde işlendi. Bakanlığa göndereceğiz. Önümüzdeki haftalarda bakanlıktan randevu alacağız bu itirazlarla ilgili vatandaşı nasıl memnun edebiliriz diye bir çalışma yapacağız. 15 aydır görevdeyiz. Bir önceki dönemde temsil ağırlama giderlerinden yapılan harcama 9 milyon 146 bin lira. Biz ise 15 ayda 1 milyon 228 bin lira harcamışız. Yani 15 ayda 7 milyon 917 bin lira tasarruf yapmışız. Önümüzü göremiyoruz. Neyin ne olacağı belli değil. Kemer sıkarak ilerlemek gerekiyor”
Mecliste, Noter huzurunda kurası çekilen ve yeni açılacak olan Kemer Turizm Pazarının pazar ücretinin tahakkuk tarihlerinin ve ödeme şeklinin yeniden belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edilerek, bütçede alınan kararlara göre aynı fiyatların devam edilmesi yönünde karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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