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8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti Antalya’da kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü, polis merkezine giderek itiraf etti Antalya’da kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir genç, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay, Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y'yi (8) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden S.Y., Türkbeleni’ndeki çamlık alanda kardeşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Seyit Taha Y. cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekibi ise Seyit Taha Y. öldüğünü belirledi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu bildirilen S.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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