Gönüllü okuyucular, görme engellinin gözü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin 30 gönüllü okuyucusu, 600 görme engelli için her gün kitap seslendiriyor. 400 sayfalık bir kitabın seslendirilmesi 3 ay sürerken, stüdyoda alınan kayıtlar dijital ortamda tüm görme engellilerin erişimine açılıyor.

Muratpaşa ilçesindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, 60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veriyor. Kütüphanede saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı yapılırken dijital salonda bilgisayarlarla araştırma ve inceleme imkanı da sunuluyor. Her yaştan üyesi bulunan kütüphanede görme engelliler için de özel bir alan bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ KÜTÜPHANELER İÇİNDE TEK

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Gönüllü kitapseverler, seslendirdikleri kitaplarla görme engellilerin faydalanmasına aracı oluyor. Bazen özel istek bazen de herkesin okuması gereken temel eserler, klasikler gibi kitapları seslendiren gönüllüler, kitap seslendirme işini severek yapıyor. Kitap seslendirme stüdyosu, Türkiye'deki il halk kütüphaneleri içinde sadece Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Tamamen yalıtılmış odada yalnızca bir masa ve tepeden sarkan lamba önünde kitapları seslendiren gönüllülerin sesleri kaydedilerek, arşivleniyor. 30 gönüllü saatlerini bu masada geçirerek görme engellilerin bu engelini aşmalarına yardımcı oluyor. 300 kişi ise gönüllü olabilmek için sırada bekliyor. Konuşan kitaplardan, görme engeli olduğu resmiyet kazanan bireyler faydalanabiliyor. Sistem üzerinden üye olan görme engelliler, Türkiye'nin her yerinde internetten indirdikleri sesli kitapları dinleyebiliyor. Zaman zaman ders kitaplarının da seslendirildiği Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin konuşan kitaplığında bugüne kadar 300 eser seslendirildi.

'400 SAYFALIK KİTAP 3 GÜNDE BİTİYOR'

Doğuştan görme engelli İsmail Sabancı (38), konuşan kitaplar sayesinde merak ettiği birçok yayını kısa sürede dinleme imkanı yakaladığını söyledi. Bazen bir kitabı 3 ay beklediklerini ders kitaplarının ise daha kısa sürede seslendirildiğini anlatan Sabancı, "Bir kitap bizim için seslendirilmediği sürece bize göre yok sayılıyor. Kitapların seslendirilmesini çok önemsiyorum. Gönüllü okuyucularımıza çok kıymet veriyorum. İstediğimiz kitabın seslendirilmesini heyecanla bekliyoruz. O süre bir türlü geçmiyor. 3 ayda seslendirilen 400 sayfalık kitabı biz 3 günde bitiriyoruz" dedi.

Görme engelliler için kitap seslendiren Melis Şahin (33) ise seslendirme işinden çok keyif aldığını söyledi. Kendisi için hazırlanan periyotlarla verilen kitapları seslendirdiğini kaydeden Şahin, "Çocuk ve hayvanlarla ilgili kitapları seslendiriyorum. Boş zamanlarımı da böyle değerlendiriyorum. Onların dünyasında olmak güzel bir duygu. Anlatmakla yetmez bazen saatlerce kitap seslendiriyorum. Yorucu değil, aksine çok zevkli" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

