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Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı

DHA

Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesine İngiltere'den tatile gelen turistler, Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki çalışmalarının başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye yüzde 1 milyon güvenli. Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı.
Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte Türkiye diğer ülkelere sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladı. Sınırların açılmasının ardından çok sayıda turist Antalya'ya ve Alanya'ya da geldi.
Antalya'ya bu yıl İngiltere'den ilk uçakla tatile gelen turistler, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyledi. İngiltere ile uçuşların açılmasının ardından ilk uçakla Antalya'ya inen İngiliz Helen Barnabas (50), arkadaşının paylaşımından Türkiye'nin güvenli olduğunu görerek, bir anda otelini ayarlayıp, geldiğini anlattı. Barnabas, "Bu tatili son dakika olarak aldık. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz, bir arkadaşımızın Manchester Havalimanı'nda seyahatin çok güvenli olduğuyla ilgili paylaşımını izledik. Bundan etkilenerek, tatilimizi aldık. Bütün uçuş boyunca maskelerimizi taktık, Türkiye'ye geldik. Her yerde maske takmıyoruz burada. Her şey çok temiz. Her türlü önlemler alınmış. Buraya gelmiş olmaktan ve tatilimizi burada geçiriyor olmaktan son derece mutluyuz" dedi.
'TÜRKİYE YÜZDE 1 MİLYON GÜVENLİ'
Barnabas, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu ve herkesin rahatlıkla gelebileceğini söylerken, "Kesinlikle yüzde 1 milyon Türkiye'nin güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Bizim buradaki yerel rehberimiz, halk otobüslerinin kalabalık olabileceği konusunda bize tavsiyelerde bulundu. Biz de bir taksiye atlayarak, şehir merkezine gittik. Orada da her şeyin son derece güvende, temiz olduğunu gördük. Kesinlikle tatil için Türkiye'yi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
KANSER TEDAVİSİNİ BİTİRİP ALANYA'YA TATİLE GELDİ
Göğüs kanseri atlattığını söyleyen Barnabas, yüksek risk grubundaki insanlardan olmasına rağmen tatile geldiğini belirterek, şöyle konuştu: 
"Göğüs kanseri tedavisini henüz bitirdim. Ameliyat geçirdim ve seyahat açısından çok yüksek risk grubundayım. Fakat bu riske rağmen tatile çok ihtiyacım vardı ve bu riski göze alarak tatile geldim. Hastalığımla ilgili burada kesinlikle bir risk görmüyorum. Çok düşük bir sigortayla ek olarak 25 pound gibi bir ücret ödeyerek bütün riski de kabul etmiş oldum."
'TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE GELDİK'
Koronavirüs salgını sonrası İngiltere'den Antalya'ya gelen ilk uçakla gelen kafilede yer alan Mohamed Ali Fedhıla (37) ve Youcef Ghoumrassı (38) da aileleriyle Alanya'da tatil yapmayı tercih eden turistlerden. Mohamed Ali Fedhıla, Alanya'nın her kesime hitap edebildiğini, bu nedenle burayı tercih ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye daha önce geldik. Side Antalya gibi farklı yerlere de geldik. Biz tekrar Alanya'yı tercih ettik. Çünkü Alanya hem ailelere hem gençlere yani çok fazla kesime aynı anda hitap edebiliyor. Bazı yerler sadece gece hayatıyla öne çıkar, bazı yerler daha çok aile konseptiyle ama Alanya'da biz hepsini bulabiliyoruz. O yüzden Alanya tekrar bizim tercihimiz oldu."
'PANDEMİDE KURALLARA UYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'
Tur operatör firmasında çalışan Fedhıla, birçok ülkenin pandemi sürecinde kurallar, yasaklar getirdiğini ancak Türkiye dışında hiçbirinin bu kurallara harfiyen uymadığını söyledi. Bu nedenle de bazı ülkelerde yeniden karantina uygulamasına gidildiğini, oralara yapılan rezervasyonların iptal edilerek, Türkiye'nin tercih edildiğini vurgulayan Fedhıla, "Ben de bir tur operatöründe çalışıyorum ve bu işin içindeyim. Şu anda İspanya, Portekiz gibi ülkelere de satışlar yapılıyordu. Onlar da sertifikalar, kriterler getirdiler fakat bunları yürütmüyorlar. Ancak Türkiye'ye geldik, yerinde gördük ki burada kurallar var ve o kurallar çok sert bir şekilde uygulanıyor. Burada hiçbir şeyden rahatsız olmadık. Herkes siperliklerini kullanıyor, personele bakıyoruz maskeleri, siperlikleri var. Mesela burada masaya yapılan serviste, içeceklere kadar hepsi koruma içerisinde geliyor. Böylece personelin herhangi bir şeyi hava kabarcığı yoluyla bulaştırmasının önüne geçiliyor. Türkiye'nin bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Bu sayede de Türkiye ilerliyor. İspanya'da karantina yeniden geri geldi ve oraya satışlar durdu. Ama Türkiye'ye satışlar devam ediyor. Kendi çalıştığım acentede Portekiz ile İspanya'ya yapılan rezervasyonlar iptal edildi ve Türkiye'ye doğru dönmeye başladı. Çünkü Türkiye gerçekten getirdiği kuralları şu anda tamamen uygulayan, arkasında duran tek ülke. Biz de İngiltere'de tatil satan bir acente olarak bakış açımız bu şekilde" dedi.
'TÜRKİYE'YE GELEREK EN DOĞRU KARARI VERDİK'
Ailesiyle birlikte İngiltere'den tatile gelen Youcef Ghoumrassı da Türkiye'ye gelerek en doğru kararı verdiklerini, standartları yüksek, kurallara uyulan bir ülke olduğunu söyledi. Ghoumrassı, "Türkiye'ye defalarca geldik. Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Şu ana kadar bizim Türkiye'yi tercih etme sebebimiz daha çok buranın insanları, misafirperverliği. Türk insanlarını çok seviyoruz fakat bu seyahatimizde bir şey daha kararımızda etkili oldu o da hijyen, temizlik standartları ve gerçekten yerinde de gördük ki bu standartlar en üst dereceye konmuş. Her türlü hizmet en hijyenik koşullarda sağlanıyor. Türkiye bunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Rakipleri için de (Portekiz ve İspanya'ya göre) çok zor hale gelmiş bir durum. Türkiye'ye gelmekle kararımızın doğru olduğunu görüyoruz. Doğru yerde tatil yaptığımızı düşünüyoruz. Burada tatil yapmaktan son derece mutluyuz. Sadece otelde değil, şehirde de önlemler alınmış. Yani şehre çıkabilmekten de mutluyuz. Orada da her yerin güvende ve temiz olduğunu hissediyoruz. Hem oteller hem şehir bir bütünlük içinde. Standartlarınız son derece yüksek. Bu konuda da sizleri kutluyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2020-08-06 09:44:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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