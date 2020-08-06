YÖK Başkanı Saraç, ALKÜ Rektörü Kalan'ı ağırladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’i makamında ziyaret ederek, ALKÜ ile ilgili konularda istişarelerde bulundu. ALKÜ’nün geleceği ile önemli konuların konuşulduğu görüşmede Rektör Kalan, Üniversitenin mevcut durumu ile

gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında YÖK Başkanı Saraç’a bilgiler

verdi.

Rektör Kalan, üniversite bünyesinde yeni birimlerin kurulması yönündeki taleplerini ülke ve bölge ihtiyaçlarını dikkate alarak, ALKÜ için düşünülen yeni hedef ve projeleri YÖK Başkanı Saraç’a ilettiğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ta imkanlar doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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