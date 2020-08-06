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YÖK Başkanı Saraç, ALKÜ Rektörü Kalan'ı ağırladı

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK Başkanı Saraç, ALKÜ Rektörü Kalan'ı ağırladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’i makamında ziyaret ederek, ALKÜ ile ilgili konularda istişarelerde bulundu. ALKÜ’nün geleceği ile önemli konuların konuşulduğu görüşmede Rektör Kalan, Üniversitenin mevcut durumu ile
gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında YÖK Başkanı Saraç’a bilgiler
verdi.
Rektör Kalan, üniversite bünyesinde yeni birimlerin kurulması yönündeki taleplerini ülke ve bölge ihtiyaçlarını dikkate alarak, ALKÜ için düşünülen yeni hedef ve projeleri YÖK Başkanı Saraç’a ilettiğini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ta imkanlar doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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