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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediyesi'nden, Teomanpaşa’ya mini eğitim kampüsü

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanılan mini eğitim kampüsünü, bu yılın sonunda hizmete açacaklarını bildirdi.

Kepez Belediyesi'nden, Teomanpaşa’ya mini eğitim kampüsü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi’nde yapımına başlanılan mini eğitim kampüsünü, bu yılın sonunda hizmete açacaklarını bildirdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, değer verdiği gençlere ve çocuklara yönelik eğitim yatırımlarına devam ediyor. İnsan odaklı projelere önem veren Kepez Belediyesi, kreş ve eğitim merkezlerine yeni şubeler eklemeyi sürdürdü. Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki, hazineden belediyeye tahsisi yapılan 4 katlı bina, tadilatla kreş ve kurs merkezine haline getiriliyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından eğitim tesisinin yapımına başlandı.
"Teomanpaşa’ya bir kreş daha"
Binanın bodrum, zemin ve birinci katında çalışan annelere destek olmak ve okul öncesi eğitime katkıda bulunmak amacıyla ilçeye kazandırılan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 5. şubesi hizmet verecek. Bu şube ile Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Teomanpaşa Şubesi’ndeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Sinevizyon, oyun ve uyku odaları, yemekhane ile 6 adet dersliğin olacağı kreşte, 250’ye yakın öğrenciye, okul öncesi eğitim alma imkanı sunulacak.
Çocuklara ve gençlere kurs merkezi müjdesi
Binanın 2, 3 ve 4. katları ise etüt merkezi haline getiriliyor. Bu kurs merkezinde, ilk kademede okuyan öğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla etüt merkezi ile üniversite sınavı hazırlık kursu açılacak. Etüt merkezinde, branş öğretmenleri tarafından öğrencilere, Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik ve teknoloji dersleri verilecek.
"Kepez’in kreşleri adından söz ettiriyor"
Başkan Hakan Tütüncü de yapımına başlanılan kreş ve kurs merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu ve inşaatla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Başkan Tütüncü, açıklamasında belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerinden en çok takdir görenlerin başında Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin geldiğini belirtti.
Hem çalışan annelere hem de okul öncesi eğitime katkı için bu eseri Antalya’ya kazandırdıklarına işaret eden Tütüncü, “5 şubesi bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi eserimiz, Antalya'da alanında önemli başarı elde etmiş ve kendinden söz ettirmeyi başarmış bir eğitim kurumu haline geldi.” dedi.
"Övgü alıyor"
Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin 5. şubesini Teomanpaşa Mahallesi’ne kazandırdıklarını aktaran Tütüncü, “Yapımı devam eden bu güzel eseri, İnşallah 2020'nin sonunda tamamlayacağız. Burada 250 yavrumuza okul öncesi eğitim hizmeti vereceğiz.” ifadesini kullandı.
"Teomanpaşa’ya kreş, kurs ve doğal gaz"
Başkan Hakan Tütüncü, bir kısmını kreş yaptıkları bina da kurs merkezi olacağının da müjdesini de vererek, şunları kaydetti: “Bu binada, ilk kademe de okuyan çocuklarımız için etüt merkezi de olacak. Bu merkezde gençlerimiz için üniversite sınavı hazırlık kursu hizmeti vereceğiz. Kreş, etüt merkeziyle birlikte Teomanpaşa Mahallemize doğal gazın geleceğinin de müjdesini vermek istiyorum. Belediye ve gaz dağıtım şirketi işbirliğinde önümüzdeki günlerde mahallede doğal gaz çalışmasına başlanılacak. Mahallemizde elektrik iletim hatları da yer altına alınacak. Böylelikle modern şehirlerdeki alt yapı hizmetlerini Teomanpaşa Mahallesi sakinlerimizle buluşturmuş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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