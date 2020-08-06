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Koronavirüsten 26'sı hekim, 52 sağlık personeli hayatını kaybetti

DHA

Koronavirüsten 26'sı hekim, 52 sağlık personeli hayatını kaybetti


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de şu ana kadar 52 sağlık personelinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bunlardan 26'sının hekim olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsle mücadelede basit önlemlerin yeterli olabileceğini, ancak pandeminin başından bu yana fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmadığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Vaka sayısının bu aylarda beklediğimiz düzeye inmemesinden bunu fark ediyoruz. Bu düzeylerin inmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı sonbahar ya da kış mevsiminde daha yoğun bir hasta profiliyle karşılaşacağımız anlamına gelebiliyor. O nedenle bu aylardaki önlemler, bu basit önlemlerin çok ciddi sürdürülmesi önemli. Bu önlemleri aslında toplum biliyor, öğrendi, çok vurgulanıyor. Medyanın burada çok ciddi katkısı var. Fakat uygulamakta bir şekilde imtina ediliyor. Şu ana kadar 52 sağlık personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 26'sı hekim. Hekimler ve sağlık çalışanları ciddi bir uğraş veriyor. Bu basit önlemleri hiç bir zaman göz ardı etmeden sürdürmekte yarar var" diye konuştu.
DÜNYADA DURUM CİDDİ
Dünyada da aynı problemin ciddi şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Buna ilişkin veriler de var. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin haftalık olağan toplantılarında ya da değişik alanlarda paylaştıkları veriler var. Burada olayları en az zararla atlatabilmek önemli. Sayıların düşmesine katkıda bulunabilmek çok önemli. Lütfen tekrar dikkat edelim, bu kuralları yerine getirelim, aksi takdirde bu olumsuz durum bizi ciddi bir şekilde sarsabilir" dedi.
HASTALAR ANTALYA DIŞINDAN
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yaz tatili için tercih edilen yerlerin başında Antalya ve çevresinin geldiğini, kentteki olguların önemli bölümünün kent dışından gelen vakalar olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Birkaç pozitif hastayla devam ederken Antalya dışından gelen hastalarla bu sayıların artış gösterdiğini, yatış oranlarının arttığını gözlemledik. Bu nedenle geçmişte birtakım kısıtlamalar vardı ve bunların katkısı oldu. Dikkat etmek gerekiyor, güzel bir tatil kenti, insanların gelmesi de doğal. Bu önlemlerin herkes tarafından yeterince uygulanmasının ciddi bir yeri var. Maske, mesafe, temizlik gibi kuralları her zaman hatırda bulundurmak gerekiyor. Antalya aslında nüfus olarak bakıldığında hastalık oranı olarak çok geri sıralarda. Bu bizim için avantaj ama dışarıdan gelen olguların olumsuz yansıyabileceğini de düşünmek mümkün."
NİŞAN VE DÜĞÜNE DİKKAT
Toplu yapılan birtakım etkinliklerin de vaka artışında ciddi etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, "Asker uğurlamaları, nişan ve düğün gibi törenler gördük. Bir araya gelme ve insanların bir anda birçok ciddi önlemi almadığını gördük. Bunlar da sayıların artmasında ülke çapında katkıda bulunuyor. Şimdi ağustos ayındayız, Türkiye için bu aylarda hastalığın iyice düşmesi öngörülüyordu. Çünkü Türkiye kuzey yarımkürede ve güney yarımküre şu anda daha fazla sorunlu kesim" diye konuştu.
AŞI 2021 YILINDA MÜMKÜN
Aşının önem kazandığını, yaklaşık 150 ayrı grubun aşı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "En yakın olarak aşının kullanıma girmesi 2021 yılının başlarında mümkün olabilir. Fakat o zamana kadar, aşılar en azından klinik kullanıma girene kadar, ciddi bir şekilde önlemleri yerine getirmek önemli korunma vasıtası olarak görülüyor" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-08-06 10:58:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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