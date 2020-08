Antalya’da 45 bin dekarda hasadına başlanan avokadoda hedef 70 milyon adet Avokado, Rusya ve Ukrayna gibi 8 ülkeye ihraç edilecek

Türkiye’de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin karşılandığı Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl yaklaşık 45 bin hektar alanda 70 milyon adet üretim hedefleniyor. İlçede hasadı başlanan avokadonun Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere de ihracatı yapılması bekleniyor.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor.

Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 70 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 45 lira arasında değişen avokadonun 67 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.



Yurtdışına ihracatı yapılacak

Hasatla beraber Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran, Ermenistan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi 8 ülkeye ihracatı yapılması hedefleniyor.



Sevilgen:“Bu yılki hedefimiz 70 milyon”

Dimçayı bölgesinde hasat yapılan bahçeyi ziyaret eden Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, sezondan umutlu olduklarını söyledi. Sevilgen, “Avokado hasadımız ağustos ayı itibariyle Alanya’da başladı. Geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 4050 milyon civarında bir hasat beklentimiz vardı, biz bunu fazlasıyla yakaladık. Bu yılki hedefimiz 70 milyon civarında bir adet bekliyoruz. Alanya’da 3840 bin hektarlık bir ekili alanımız vardı. Bu alan şuanda 45 bin hektara çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa’dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 56 tane farklı ülke de eklenecek” dedi.



“12 ay Türkiye’de avokado üretimine devam edeceğiz”

Alanya’da her mevsim avokado üretimi var mı sorusunu da yanıt veren Sevilgen, “Ağustos ayında Clifton cinsi avokado var. Eylül ayında Zutano cinsi avokadonun üretimi gerçekleşecek. Arkasından Bacon, Ettinger, Fuerte, Pinkerton ve Hass ile devam edecek. Bizim şuanda Alanya’da 10 aylık bir üretimimiz var. Bizim 6 ve 7. aylarda üretimimiz yoktu. Bunu Alanya avokadosu diye bir cins geliştirerek güzel bir meyve aldık. Bunu da geliştirdiğimiz zaman 12 ay Türkiye’de avokado üretimine devam edeceğiz” diye konuştu.



“Üretim her geçen yıl üstüne koyarak artıyor”

Geçen yıl yurt dışına 10 milyon adet avokado gönderdiklerini hatırlatan Sevilgen şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız. Üretim her geçen yıl üstüne koyarak artıyor. Tabii ki biz yurt dışına ihracat yapmazsak, çiftçimizin kazancı düşecektir. Gerçekleştirdiğimiz ihracat hem fiyat konusunda üreticimizin yüzünü güldürüyor hem de ihracat yapan firmaların kazancını arttırıyor. Bizde 6 ve 7. ayda avokadoda eksiğimiz var. Birde artık avokadoyu tanıyan bir kitle oluştu karşımızda. Bu kişiler avokadoyu isteyince, bunu temin edebilmek içinde yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Bu 2 aylık sürede dışarıdan avokado ithal ediyoruz. Ama 8. ay girdiği zaman bizim yerli üretimimiz başlıyor.”

İlçede 20 yıldır avokado üretimi yapan Mehmet Zeybek, "Toplamda 10 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatından memnunuz. Gitgide de fiyatlar iyileşiyor. İnşallah daha iyi olur. Alanya’da artık mümkün olduğu kadar avokado yetişiyor artık her tarafta. Bizler de avokado ekeceğiz. Şu anda Hass, Pinkerton, Fuerte ve Ettinger olmak üzere 45 çeşit avokado yetiştiriyoruz. Aşağı yukarı 810 ay boyunca ürün alıyoruz" şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.