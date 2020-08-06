Muratpaşa Belediyesinin sünnet etkinliği için kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesinin geleneksel olarak düzenlendiği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı.

Muratpaşa Belediyesinin her yıl düzenlendiği sünnet etkinliği bu yıl Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği, Antalya Ercişliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ve Hedefim Group desteğiyle gerçekleştiriliyor. 512 yaş arası çocukların kabul edileceği etkinlik için başvuralar 614 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik için veliler, Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıt yaptırıp detaylı bilgi alabilecek. Başvuru ve kayıtlarını tamamlanmasının ardından çocuklar, sağlık kurumlarında doktorlar tarafından sünnet edilecek.

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