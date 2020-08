Alanya'da avokado hasadında yeni hedef 70 milyon

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde avokado hasadı başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Geçen yıl 50 milyon adet civarında hasat beklentimiz olmuştu, bunu fazlasıyla karşıladık. Bu yıl hedefimiz 70 milyon adet" dedi.

Alanya'nın Dimçayı bölgesindeki avokado bahçelerinde 1 Ağustos itibarıyla hasat başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl avokado hasadında hedeflerinin 70 milyon olduğunu dile getirirken, 5-6 yeni ülkeye daha ihracatının da olabileceğini söyledi.

Başkan Sevilgen, "Avokado hasadımız ağustos ayı itibarıyla Alanya'da başladı. Geçen yıl aşağı yukarı 40-50 milyon civarında bir hasat beklentimiz vardı, biz bunu fazlasıyla yakaladık. Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet civarında bekliyoruz. Alanya'da 38-40 bin hektarlık bir ekili alanımız vardı. Bu alan şu anda 45 bin hektara çıktı. Geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 56 farklı ülke de eklenecek" dedi.

'12 AY AVOKADO ÜRETİMİ'

Alanya'da neredeyse her mevsim avokadonun üretiminin yapılabildiğini belirten Sevilgen, "Ağustos ayında klifton cinsi avokado var. Eylül ayında zutano cinsi avokadonun üretimi gerçekleşecek. Arkasından bacon, ettinger, fuerte, pinkerton ve hass ile devam edecek. Bizim şu anda Alanya'da 10 aylık bir üretimimiz var. Bizim 6 ve 7. aylarda üretimimiz yoktu. 'Alanya avokadosu' diye bir cins geliştirerek güzel bir meyve aldık. Bunu da geliştirdiğimiz zaman 12 ay Türkiye'de avokado üretimine devam edeceğiz" diye konuştu.

'15 MİLYONU RAHAT YAKALAYACAĞIZ'

Alanya'daki avokadonun yurt dışında birçok ülkeye ihracatı gerçekleşirken, Sevilgen ihracat hedefleri hakkında da şunları söyledi:

"Geçen yıl 10 milyon adet civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene 15 milyon adet rahat bir şekilde yakalayacağız. Üretim her geçen yıl üstüne koyarak artıyor. Tabii ki biz yurt dışına ihracat yapmazsak, çiftçimizin kazancı düşecektir. Gerçekleştirdiğimiz ihracat hem fiyat konusunda üreticimizin yüzünü güldürüyor hem de ihracat yapan firmaların kazancını arttırıyor´´ dedi.

'TALEP NEDENİYLE 2 AY İTHALAT OLUYOR'

Yurt dışından herhangi bir avokado ithalatının da olup olmadığıyla ilgili de bilgi veren Sevilgen, "Bizde 6 ve 7'nci ayda avokadoda eksiğimiz var. Bir de artık avokadoyu tanıyan bir kitle oluştu karşımızda. Bu kişiler avokadoyu isteyince, bunu temin edebilmek içinde yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Bu 2 aylık sürede dışarıdan avokado ithal ediyoruz. Ama 8'inci aya girdiği zaman bizim yerli üretimimiz başlıyor" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır üreticilik yapan Mehmet Zeybek de avokadonun fiyatından memnun olduğunu belirtirken, "20 yıldır avokado işi yapıyoruz. Toplamda 10 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatından memnunuz. Git gide de fiyatlar iyileşiyor. İnşallah daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Üretici Zeybek, ürettiği avokado çeşitleriyle ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

"Alanya'da artık mümkün olduğu kadar avokado yetişiyor her tarafta. Şu anda hass, pinkerton, fuerte ve ettinger olmak üzere 4-5 çeşit avokado yetiştiriyoruz. Aşağı yukarı 810 ay boyunca ürün alıyoruz´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-08-06 11:33:04



