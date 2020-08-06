Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı



Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu İbrahim Ergün (82) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Sugözü Mahallesi'ne giden Adem Baş (42) yönetimindeki 07 BPJ 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 35 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçuruma inerek otomobildekileri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kazada sürücü Adem Baş ile aynı araçta bulunan Şevket Baş (74), Emine Baş (69), Furkan Talha Baş (15) ve İbrahim Ergün yaralandı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şevket Baş ve İbrahim Ergün, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Ergün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2020-08-06 19:45:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.