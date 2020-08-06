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Antalya’da 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede kayboldu Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah devam edilecek

İHA

Antalya'da 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği derede kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve sağlık ekipleri ile tedbir amaçlı Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren aramada 1 kilometrelik bir alanda tarama yapan ekipler, 17 yaşındaki gencin izine rastlayamadı.

Antalya’da 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede kayboldu Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah devam edilecek

Antalya’da 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği derede kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve sağlık ekipleri ile tedbir amaçlı Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren aramada 1 kilometrelik bir alanda tarama yapan ekipler, 17 yaşındaki gencin izine rastlayamadı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeniyle birlikte dere kenarına serinlemek için suya giren S.A., derede bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, çok sayıda polis ekibi ile tedbir amaçlı çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Derede kaybolan S.A.’nın bulunması için dalgıç polisler istendi. Antalya Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler dereye girip arama çalışması yaptı. Aile yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç çocuğun yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaklaşık iki buçuk saat süren aramada 1 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, 17 yaşındaki gencin izine rastlayamadı. Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah erkenden yeniden başlanılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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