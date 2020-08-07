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Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı

DHA

Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları, normalleşme sürecinde yeniden başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce turist, atlayışlara yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu yönetiminin koronavirüs önlemleri kapsamında, yamaç paraşütü uçuşlarının durdurulması önerisinin ardından yamaç paraşütçüleri, Tahtalı zirvesinden atlayışları askıya aldı. Zirveden atlayışları organize eden Escape Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun, Tahtalı Teleferik'in açılmasıyla atlayışların başlayacağını duyurdu. Normalleşme sürecinde teleferiğin açılmasının ardından zirveye akın eden turistler, yamaç paraşütü atlayışı yapmayı da ihmal etmiyor.
Atlayışların çok ilgi gördüğünü anlatan Mehmet Dursun, "Biz hazırlıklarımızı sezon başında tamamlamıştık. Her türlü hijyen önlemimizi aldık. Atlayışların başlaması için teleferik seferlerinin de başlaması gerekliydi. Çünkü zirveye teleferikle çıkıp, paraşütle iniyoruz. Teleferik seferlerinin başlaması yamaç paraşütü tutkunlarının da rezervasyonlarını artırdı" diye konuştu. 
Koronavirüs salgını önlemleri başladığında federasyonun her türlü sportif atlayışın durdurulmasını önerdiğini aktaran Dursun, "Yasak yoktu fakat biz yamaç paraşütçüleri her ayrıntıyı düşünerek bir karar aldık ve uçuşlarımızı durdurduk. 5 aya yakın ne turistik ne de sportif atlayış yaptık" dedi. 
Mehmet Dursun, manzarasıyla ilgi çeken Tahtalı zirvesinin, 20 dereceye yakın sıcaklık farkıyla da yaz ortasında serinleme imkanı verdiğini aktardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-08-07 08:12:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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