Tütüncü “Varsak’ın değerine değer kattık”

Varsak bölgesinde yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Hakan Tütüncü, “Dönemimizde birkaç kat değeri artan Varsak, yeni hizmetlerimizle daha çok değerleneceği günlere ilerliyor.” dedi.

Kepez Belediyesi, Varsak bölgesinde yeni yol ve asfalt çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğmuş ve Aktoprak mahallelerinde geçtiğimiz yıllarda açılan yollar ile asfaltı eskiyen bazı cadde ve sokaklarda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Aydoğmuş Mahallesi’nde bin 643 metre uzunluğundaki yola 2 bin 381 bin ton sıcak asfalt serildi. Aktoprak Mahallesinde ise bin 350 metrelik yolda bin 600 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Asfaltın konforunu kontrol etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, iki mahallede yapılan asfalt çalışmalarını yerinde kontrol etti. Başkan Tütüncü, bürokratlarıyla birlikte asfalt serilen yolların üzerinde bir süre yürüyerek ve arazi aracı kullanarak asfalt çalışmasının kalitesini ve konforunu denetledi. Aydoğmuş Mahallesindeki inceleme gezisine Muhtar Halil Yarbaş da eşlik etti.

Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Varsak bölgesine değer kazandıran çok özel çalışmalar yaptığını, yapmaya da devam ettiğini belirtti.

"Varsak güzel günlere yürüyor"

Başkan Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Yıllar içerisinde yapmış olduğumuz alt ve üst yapı yatırımlarıyla birlikte Varsak değerini üçe, dörde, beşe katladı. Dönemimizde birkaç kat değeri artan Varsak yeni hizmetlerimizle daha çok değerleneceği günlere ilerliyor. Daha da çok gelişen bir Varsak için, daha çok gelişen bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, bu yaz döneminde ilçenin dört bir yanında olduğu gibi Aydoğmuş ve Aktoprak mahallelerimizde de güzel çalışmalar yaptı. Açılmayan yolları açtı, asfaltlanmayan caddeleri, sokakları asfaltladı. Yol çalışmalarımız bölgemizdeki hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

“Yaptıklarımızla yetinmiyor daha fazlası için çalışıyoruz”

Bölgedeki fen işleri ile park ve bahçeler yatırımlarının devam edeceğini aktaran Tütüncü, “Elbette ki yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Eksik olduğumuz yerler olabilir. Yatırımcı müdürlüklerimizle, mahalle muhtarlarımızla birlikte bu eksikleri kısa zamanda tamamlayacağız. Hep bir tane daha fazla iş yapmanın gayretindeyiz. Yaptıklarımızla yetinmiyor, daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Her yaptığımız yatırım, Kepez’in değerine değer katıyor.” dedi.

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