Direksiyon başında kalp krizi geçiren tamirci, hastanede hayatını kaybetti



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren televizyon tamircisi Haktan Özsoy'un (47) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, levhaya çarparak durabildi. Olay anında yanında olan oğlunun çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Haktan Özsoy, kurtarılamadı.

Serik'te televizyon tamircisi Haktan Özsoy, dün saat 19.30 sıralarında Boğazkent Mahallesi'nde oğluyla birlikte bir müşterisine televizyon montajı yaptıktan sonra, kendi kullandığı otomobille yola çıktı. Özsoy direksiyon başındayken bir anda fenalaştı. Yanında oturan oğlu Adnan Özsoy durumu fark edip, direksiyonu kontrol etmeye çalıştı ancak kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki levhaya çarparak durabildi. Oğlunun haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Haktan Özsoy'un kalp krizi geçirdiği belirledi. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haktan Özsoy'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-07 12:07:21



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