HEP'te hedef Akdeniz’in uluslararası dijital üniversitesi olmak

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. A. Ekrem Özkul, ağırladığı Makedonya’nın Ohrid kentindeki Enformasyon Teknoloji Üniversitesi (UIST) İletişim Ağları ve Güvenliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nikolai Siniak ile kurumlararası işbirliği konularını görüştü.

Toplantıda, Prof. Siniak’ın görev yaptığı Makedonya’daki UIST yanında, İsviçre ve Belarus gibi ülkelerdeki üniversitelerle de öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak program, projeler geliştirme yönünde karar alındı. Bu doğrultuda ortak çalışma çerçevesi içeren bir protokol hazırlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özkul, Siniak ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Prof. Özkul bu vesile ile Alanya HEP Üniversitesinin hedefinin “Akdeniz’in Uluslararası Dijital Üniversitesi” olmak olduğunu belirtti.

“Dijital teknolojilerin zaman ve mekan kısıtlaması kaldırması yanında eğitimi kalitesini de geliştirme potansiyeli bulunmaktadır ve bundan azami şekilde yararlanacağız” diyen Özkul, “Bu doğrultuda uzaktan eğitimle ya da yüz yüze veya karma modellerle sunacağımız programlara hem dünyanın her yerinden öğrencilerin katılmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim gördükleri alanın yetkinlikleri yanında 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan liderlik, kritik düşünme, problem çözme, takım çalışması gibi iş ve yaşam bilgi ve becerileri kazandırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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