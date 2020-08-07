Kaş’ta 15 bin yavru balık denize salındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 bin levrek yavrusu denize salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen levrek yavruları, balık sayısı ve çeşitliliğini artırmak amacıyla Kaş Limanı’nda denize bırakıldı. 15 bin yavru balık, merkezi Antalya Demre Beymelek Mahallesi’nde yer alan enstitüden özel bir tankerle Kaş Limanı’na getirildi. Kovalara alınarak denize bırakılan yavru balıklar, Akdeniz’in mavi sularıyla buluştu. Kaş Limanı’nda düzenlenen programa, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Tekin, Emniyet Müdür Vekili Amir Volkan Cansever, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert, Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan ve enstitü çalışanları katıldı.



Ekolojik sisteme katkı

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı programda yaptığı konuşmada, “Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü öncülüğünde Kaş’ta deniz canlılarının çoğaltılması, yaşatılması, korunması, ekolojik sisteme bir katkıda bulunulması amacıyla denize balıkları bırakacağız. Enstitü müdürü ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Denizimizin daha bereketli hale getirilmesi noktasında faaliyetimizin faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da balıkçılığın desteklenmesinin önemini belirterek, “Kaş, tarihi, tabiatı, dokusuyla çok zengin verimli bir alan. Bu şekilde doğal hayatı korumaya ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik çalışmaları yerel idare olarak her zaman destekliyoruz. Bu tür çalışmaların yanında olacağımızı bildirmek istiyorum” diye konuştu.



"15 bin levrek yavrusu bırakıldı"

Enstitü Müdürü Serkan Erkan ise, “Bakanımızın talimatıyla balıklandırma ve kaynaklarımızı zenginleştirmek adına ürettiğimiz balıkları burada denize bırakmak için toplandık. Bunu sadece Kaş’ta değil, Antalya’nın hemen hemen bütün ilçelerinde yapıyoruz. Türkiye’nin iç sularında, 81 ilde 830 kaynağa her yıl balık bırakıyoruz. Bugün burada yaklaşık 15 bin levrek yavrusunu Sahil Güvenlik kıyısından Kaş bölgesine bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.