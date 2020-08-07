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Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor olarak biz açıklanan limite karşı değiliz” Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Bizde gelen ağam, giden paşam olur”

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini kararıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor, Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklanan limite karşı olmadıklarını belirterek, "Alanyaspor kulübü olarak biz açıklanan limite karşı değiliz. Ama karşı olan kulüpler olabilir, onlara saygı duyarız" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor olarak biz açıklanan limite karşı değiliz” Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Bizde gelen ağam, giden paşam olur”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini kararıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor, Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklanan limite karşı olmadıklarını belirterek, “Alanyaspor kulübü olarak biz açıklanan limite karşı değiliz. Ama karşı olan kulüpler olabilir, onlara saygı duyarız” dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtladı. Transferlerle ilgili konuşan Çavuşoğlu, şu anda bekledikleri futbolcular olduğunu belirterek, “Hocamızla da istişare edeceğiz. Takımda kalmak isteyen olursa tabii ki tutacağız. Bizim de değerlendirmediğimiz oyuncular olabilir, bunlar gayet normaldir. Serbest kalan bazı oyuncular da başka takımlara gitmek üzere. Daha önce futbolcularımızla da konuştuk, burada kalmak isteyenlere bizim kapımız açık dedik, gitmek isteyenlerin zaten önünü kapayamayız. Oyuncunun sözleşmesi bitmişse zaten, bizde gelen ağam giden paşam olur. Nereye gerekliyse bugüne kadar biz gerekli transferleri yaptık. Herkesin içi rahat olsun. Bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam ederiz” dedi.

“Bunu dengeleyeceğiz”
Avrupa Ligi’ne göre mi yoksa Türkiye Ligi’ne göre mi transfer yapılacağı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Bunu dengeleyeceğiz. Bizim aldığımız oyuncularda bugüne dek ne yaptık, giden oyuncunun hep bir üstündeydi. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak inşallah. Bizim hedefimiz gittikçe o noktaya kadar gidiyor. Bulunduğumuz noktadan da, ligi ilk 5’te bitirmemizden de belli. Yani bugüne dek giden oyuncunun yerine hep daha iyileri geldi bundan sonra da inşallah böyle yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Her takımın olduğu gibi sınırlandırılmış bir kadronuz olur”
'Ligin 21 takımla oynanacak olmasından dolayı daha fazla transfer yapılacak mı?' sorusuna da cevap veren Çavuşoğlu, “Her takımda bir iki tane değişiklik olabilir ama neticesinde bir kadro var. Her takımın olduğu gibi sınırlandırılmış bir kadronuz olur. O kadronun, sayının üstüne çıkacak halin yok zaten. Eldeki 25 kişilik oyuncu kadrosuyla devam edeceksin. O 25 takım olsa da 15 takım olsa da aynı kadroyla devam edeceksin. Onun için orada ekstra bir şey olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Açıklanan limite karşı değiliz”
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri kararıyla ilgili Çavuşoğlu şunları söyledi:
“Alanyaspor kulübü olarak biz açıklanan limite karşı değiliz. Ama karşı olan kulüpler olabilir, onlara saygı duyarız. Her kulüp kendi içerisinde, kendi kararlarını verebiliyor. Kendi limitlerini kendi ayarlayabiliyor. Az gelir, çok gelir onlar diğer kulüplerin bileceği bir şey. Bizim kendimize göre, sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Ama tabi herkes kendine göre, kendi isteğine göre konuşacak hakkını savunacak. Bunlar olağan şeyler, biz onlara müdahil olmayız. Herkes kendi görüşünü açıklayacak, kendi kulübüne göre, kendi hesabına göre açıklamalarını yapacak. Buna dahil olan da olacak, olmayan da olacak bunlar normal şeyler.”

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