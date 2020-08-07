Cinsel istismar sanığı serbest kaldı, yakınları 'Evinizin önünde davul çalacağız' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinsel istismar sanığı serbest kaldı, yakınları 'Evinizin önünde davul çalacağız' dedi

DHA

Cinsel istismar sanığı serbest kaldı, yakınları 'Evinizin önünde davul çalacağız' dedi


Süleyman EKİNAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol K.'nin (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuklanan Birol K., dün çıkarıldığı duruşmada serbest bırakıldı. Fatmana Ç., sanık yakınlarının, kendilerine, "Evinizin önünde davul çalacağız" dediğini belirterek, tepki gösterdi.
Teyzesiyle birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D., 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol K. hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis merkezinde, yaşadıklarını ağlayarak anlatan N.D., olay günü K.'nin annesini aracıyla işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., "Bir süre sonra Birol K. geldi. Kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol K.'ye evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı, sonra ayrıldı" dedi.
Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü:
"Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol K. arkamda belirdi. Birol K. ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de arabayı kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı, ancak Birol K. telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."
RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU
Genç kızın sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine bir gün sonra evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol K., suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Birol K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı duyunca fenalaşan genç kızın annesi Fatmana Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMAMASINI İSTİYORUM'
Yaşadıklarını DHA'ya anlatan N.D., "Bu kişi beni zorla evden alarak ormana götürdü ve tecavüz etti. Benim canım çok yandı. Olayın üzerinden 7 ay geçti ve o günden bugüne doğru dürüst uyuyamadım. Ailem de darmadağın. Sanığın tahliyesine karşıyım. Onun cezaevine girip çıkmamasını istiyorum.  Ben sessiz kalmadım. Benim durumumdakiler de sessiz kalmasın. Bu kişinin tekrar cezaevine girmesini istiyorum" dedi.
'EVİMİN ÖNÜNDE DAVUL ÇALACAKLARMIŞ'
Anne Fatmana Ç. ise sanığın kızının hayatını kararttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Adliye önünden feryat ettim. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Adliyeden eve nasıl gittim, bilemiyorum. Bu adam kızımın hayatını, gençliğini kararttı. 7 aydır uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bu şahıs şimdi elini kolunu sallayarak toplumda geziyor. Kız kardeşi ve yengesi evime kadar gelip para teklif ettiler. Kabul etmedim. İnanılmaz şeyler yaşadım. Evimin önüne gelip davul çalacaklarını söylüyorlar. Asıl suçlu olan onlar, ben çok ağır bir şey geçirdim. Bunu kelimelere dökmem imkansız. Kızımın psikoloji çok kötü. Benim de öyle. Sürekli tedavi altındayız. İlaçlar kullanıyoruz. Ben ağır ceza beklerken, tutuksuz yargılanacak. Onun tekrar tutuklanmasını istiyorum. Benim kızıma bu kötülüğü yapanın topluma geçme hakkı yok. Başka insanların da canı yanmasın."
Teyze Nur Ç. de davanın takipçisi olduğunu ve yeğeniyle kardeşinin arkasında olduğunu belirterek, "Biz bu sanığın daha önce de tecavüz olayına karıştığını öğrendik. Sonuçta bu kişi bizim akrabamız. Biz ona güvenmiştik. Böyle bir şeyle karşılaşmak bizim için büyük bir yıkım. Günlerdir uyku uyuyamıyoruz. Bu şahsın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.
Davaya özel vekaletname alarak müdahil olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Neslihan Çil ise cinsel istismar suçunun katalog suçlardan olduğunu ifade ederek, "Kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi var. Biz çocuğumuzun arkasındayız. Sonuna kadar gerekeni yapacağız. HTS kayıtlarının birbirine uymamasını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı tahliye etti. Zaten cinsel istismar suçunu işleyecek kişi bunu planlayarak ve tasarlayarak yapar. Biz ailenin yanındayız. Tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAslı DURAN
2020-08-07 14:14:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Belediyesi köpekleri banyo seansıyla serinletti
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi köpekleri banyo seansıyla ...
Rus milli kaleci Darina Shulega, Muratpaşa’da
YEREL HABERLER Rus milli kaleci Darina Shulega, Muratpaşa’da
Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor olarak biz açıklanan limite karşı değiliz” Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Bizde gelen ağam, giden paşam olur”
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor olarak biz açıklanan ...
Kaş’ta 15 bin yavru balık denize salındı
YEREL HABERLER Kaş’ta 15 bin yavru balık denize salındı
HEP'te hedef Akdeniz’in uluslararası dijital üniversitesi olmak
YEREL HABERLER HEP'te hedef Akdeniz’in uluslararası dijital ...
Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tamirci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren ...
Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Otomobil çarpan motosiklet sürücüsünün yere savrulması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ...
Kanalda yüzerken kaybolan 17 yaşındaki Sezgin'i 15 dalgıç arıyor 10 yaşlarındaki yeğeniyle birlikte girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan genci 15 dalgıç arıyor Havadan helikopterle taranan kanaldaki çalışmaları, kaybolan gencin yakınları ile en son birlikte yüzdüğü yeğeni de üzüntüyle izliyor
YEREL HABERLER Kanalda yüzerken kaybolan 17 yaşındaki Sezgin'i 15 ...
Su kanalında kaybolan Sezgin için 3 noktadan arama
YEREL HABERLER Su kanalında kaybolan Sezgin için 3 noktadan arama
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tamirci, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren tamirci, ...
5 yıldızlı otel, 'sahilde adil paylaşım' için yargıya başvurdu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otel, 'sahilde adil paylaşım' için yargıya ...
Kepez'de, eldiven ve maskeler, Mobil Atık Getirme Merkezi’ne
YEREL HABERLER Kepez'de, eldiven ve maskeler, Mobil Atık Getirme ...
Kemer Belediyesinden 3 ayda 154 bin maske üretimi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesinden 3 ayda 154 bin maske üretimi
Kemer'de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kemer'de Korona virüs denetimi
ASAT’tan Göynük’e yeni kanalizasyon
YEREL HABERLER ASAT’tan Göynük’e yeni kanalizasyon
Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Beykent Toptancı Halinde ilaçlama
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Beykent ...
Tütüncü “Varsak’ın değerine değer kattık”
YEREL HABERLER Tütüncü “Varsak’ın değerine değer kattık”
(ÖZEL) Fabrice N'Sakala: Beşiktaş'ın taraftarına, atmosferine hayran kaldım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fabrice N'Sakala: Beşiktaş'ın taraftarına, ...
Başkan Böcek Alanya’da
YEREL HABERLER Başkan Böcek Alanya’da
Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe
YEREL HABERLER Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe
Afrika levhası, her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun altına dalıyor
YEREL HABERLER Afrika levhası, her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun ...
Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı
YEREL HABERLER Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı
Alanya’da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Alanya’da aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen ...
Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı Sanayi esnafı, taciz iddiasında bulunduğu 55 yaşındaki adamı iş yerine sokup kaçmasına izin vermedi Şüphelinin polise teslim edilmesi sırasında vatandaşlar zanlının üzerine yürüdü
YEREL HABERLER Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X