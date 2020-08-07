MURGEM’den ücretsiz rehberlik hizmeti

Muratpaşa Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), YKS tercih sürecinde gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesinin yeni tip Korona virüs (Covid19) dolayasıyla yaklaşık 3 ay online eğitim modeline geçen ve YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranı elde eden MURGEM, tercih sürecinde hem kendi öğrencilerine hem de dışardan gelen öğrencilere destek oluyor. Ücretsiz rehberlik hizmeti için MURGEM öğretmenleri, saat 09.00’dan 17.00’ye Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan MURGEM binasında öğrencilerle yüz yüze görüşüyor. YKS’de tercih dönemi 14 Ağustos Cuma saat 23.59’da sona erecek.

"Pandemi önlemleri alındı"

MURGEM Müdürü İsmail Ünal, Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyokültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu MURGEM’in kapılarını 2015’te açtığını söyledi. Ücretsiz olan merkezle binlerce öğrencinin üniversite hayalinin 5 yıl içinde gerçeğe dönüştüğü belirten Ünal, “Tercih döneminde de pandemi koşullarına uygun önlemler alarak hem öğrencilerimize hem de dışardan gelen öğrencilere rehberlik hizmeti veriyoruz” dedi. MURGEM öğretmenlerinden Sinem Gedik Toprak ise “Öğrencilerimizin gelecekleri için en iyisi neyse onlara destek için buradayız” dedi.

"Sorular yanıt buldu"

MURGEM öğretmenleriyle tercihleri için konuşmaya gelen Burak İpek, önceliğinin dille ilgili bölümler olduğunu ama gemi ve uçakla ilgili bölümlere de merak duyduğunu anlatırken “Üniversite olarak da kafam karışıktı. Uzun bir listeyle buraya geldim. Emin olmadığım şeylere MURGEM’den aldığım rehberlik sayesinde açıklık getirdim” dedi.

Melisa Mercan ise Uludağ ve Akdeniz üniversiteleri arasında tercih yapmakta zorlanırken MURGEM’in rehberlik hizmeti sayesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin her anlamda kendisi için daha iyi olduğuna karar verdiğini söyledi. Mercan, “Birinden bilgi almak, sana yardımcı olduğunu bilmek iyi hissettiriyor. Onun için geldim. Memnunum” dedi.

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