Başkan Böcek'ten, Alanya’ya 380 milyon TL’lik yatırım sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte Alanya’da muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Alanya için planlamalarında yer alan 380 milyonluk yatırımı 3 yıl içinde tamamlayacaklarını bildirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, danışmanları, bürokratları, daire başkanları ve birim müdürleri ile birlikte Alanya’ya çıkarma yaptı. Temaslarına dün kaymakan, belediye başkanı ve siyasi parti ziyaretleri ile başlayan Başkan Böcek, bugün de Alanyalı muhtarlarla kahvaltılı toplantıda buluştu. Muhtarlara, göreve geldiği günden bu yana Alanya’ya yapılan hizmetleri ve yerine getirilen talepleri anlatan Başkan Böcek, yeni talep ve önerileri dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Cem Oğuz da nisan ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi ve ASAT tarafından Alanya’da hayata geçirilen yatırımları özetledi.

Büyükşehir Belediyesinin Alanya’da devam eden 4 önemli çalışması olduğunu belirten Oğuz, “Alanya Hal Projesi, Türkler Katı Atık Tesisi, Alanyaspor Tesisleri ve Gülevşen Cami restorasyon çalışması devam ediyor. Bu yatırımların bedeli 227 milyon 310 bin 520 lira” dedi.

"61 milyonluk yatırım"

Nisandan bugüne Alanya’da 61 milyon 85 bin 185 TL’lik yatırım yapıldığını aktaran Oğuz, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının yol çalışmaları, Fen İşleri Daire Başkanlığının cadde, kaldırım, mezarlık bakım çalışmaları, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının cadde temizliği, vektörel mücadele gibi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Oğuz, pandemi ile ilgili mücadelenin de aksatılmadan sürdürüldüğünü dile getirdi.

"Hizmetleri anlattı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Oğuz, aşevi yemek yardımı, sosyal kart, Halk Süt, çölyak hastalarına glütensiz gıda, hasta yatağı gibi yardımların da aksatılmadan sürdüğünü belirtti.

Oğuz, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının da sulama borusu, fidan, elektrik desteği gibi yardımlarla üreticinin yanında yer aldığını söyledi. ASAT Genel Müdürlüğü’nün de içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon başta olmak üzere alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Cem Oğuz, Konaklı’da 2 milyon 720 bin liralık derin deniz deşarjı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"380 milyonluk yatırım hedefi"

Cem Oğuz’un ardından sözlerine başlayan Başkan Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının yan tarafındaki binayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası olarak açacaklarını belirtti.

Başkan Muhittin Böcek, Alanya için programlanan 380 milyon liralık yatırımın 3 yıl içerisinde tamamlanmış olacağını da söyledi.

Muhtarların asfalt, yol, durak taleplerinin hepsinin aşama aşama karşılanacağını belirten Başkan Böcek, “Bu yıl kırsaldaki bütçemiz yılbaşı itibariyle 20 milyon liraydı. Bu 20 milyon lirayı da pandemi süreci dolayısıyla 5 milyona düşürdük” dedi. Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hepimiz sizlerle beraber 5 yıl için seçildik. 3 yıl 8 ayımız var. Bu süreçte Muhittin Böcek olarak Alanyalı hemşehrilerime söz verdiğim her konu için ne gerekiyorsa yapacağım. Her zaman muhtarlarımın isteklerine kulak verip yanınızda yer alacağım”.

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